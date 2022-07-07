本报北京7月6日电 （记者贺勇）记者从北京市发改委获悉：作为京津冀交通一体化的标志性线路，轨道交通22号线（平谷线）北京段可行性研究报告近日获批，标志着这条跨越京冀、备受关注的轨道线路迈进全面建设阶段。项目建成后，河北廊坊北三县将首次接入北京城市轨道交通网，至中心城区最短时间仅32分钟，时空距离进一步拉近。

据介绍，轨道交通22号线西起北京朝阳区东大桥站，经通州区、河北省三河市，东至北京平谷区平谷站，全长约81.2公里，其中北京段（含朝阳、通州、平谷段）约51.2公里，设站16座，河北段（三河段）约30公里，设站5座。项目设计最高速度地上段为160公里/小时、地下段为120公里/小时，充分统筹了运行速度、工程条件和建设成本。采用市域D型车8辆编组，每列列车定员1814人（每平方米6人标准），横排布置坐席400余个，乘坐舒适度较高，结合客流预测，计划初期最小行车间隔2分44秒。未来将充分考虑乘客多样化出行需求，线路设置中心城区—城市副中心等3种灵活运营交路，并设置早晚高峰大站快车，提高出行效率。

目前，轨道交通22号线全线21个车站已有16个车站实现进场施工，区间工程也在同步加快建设。按照计划，项目将于年底前实现全部车站进场施工，计划2025年建成通车。

《 人民日报 》（ 2022年07月07日 10 版）

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