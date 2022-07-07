本报记者 徐佩玉

江苏南通新帝克单丝科技公司是国家级专精特新“小巨人”企业，为确保出口订单产品及时交付，工人正在车间忙碌。

许丛军摄（人民视觉）

北京市专精特新“小巨人”企业——天海工业的工人在加紧生产LNG储罐。

本报记者 贺 勇摄

规模不算大，却是细分领域的领头雁；名气不算响，但有“绝活”在手——目前，中国已形成“小巨人”企业4762家，带动各地培育专精特新中小企业4.8万多家。

如何发展更多优质中小企业？近日，工业和信息化部印发《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》（以下简称《办法》），明确将培育创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业共3个层次优质中小企业梯队。中小企业有了更加清晰的发展指引。

形成优质中小企业梯队

——创新型中小企业是广泛基础，“专精特新”注重特色，“小巨人”企业是排头兵

深圳前海瑞集科技有限公司自主研发的“中集飞秒”智能焊接装备，让焊接任务拥有游戏体验，让普工迅速掌握焊接技术。凭着在焊接机器人领域过硬的技术含量，瑞集科技去年成功入选国家工信部专精特新“小巨人”企业名单。该公司研发总监张兆彪告诉记者：“入选专精特新‘小巨人’，不仅得到了研发经费的扶持，还获得了专项政策支持、绿色通道服务以及量身定制的金融服务，可以让我们更好地专注于研发创新，坚定不移地走‘专精特新’发展道路。”

“中小企业是中国创新发展的主力军。‘十四五’期间，培育一大批优质中小企业，有利于推动经济高质量发展、构建新发展格局。”商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会副主任张建平对本报记者说。

此次《办法》提出，分3个层次培育优质中小企业梯队。其中，创新型中小企业是优质企业培育的广泛基础，其评价标准包括创新能力、成长性、专业化三类6个指标，满分100分，企业得分达到60分以上即符合创新型中小企业标准。

“专精特新”中小企业注重特色。认定标准包括从事特定细分市场年限、研发费用总额、研发强度、营业收入等基本条件，并从专、精、特、新四方面设置13个指标进行综合评分，满分100分，企业得分达到60分以上即符合专精特新中小企业标准。考虑到各地企业发展水平差异，在坚持全国统一标准的基础上，留有15分“特色指标”由各省份结合本地特色进行设置，既确保企业水平总体上大致相当，又鼓励地方结合实际创造性开展工作。

专精特新“小巨人”是排头兵，企业认定标准围绕专、精、特、新以及产业链配套、主导产品共6个方面，分别提出定量和定性指标，被认定企业需满足全部指标要求。

工信部中小企业局有关负责人介绍，为避免一些创新能力突出、产业链作用突出的企业因“偏科”无法通过申报，还将以设置直通车的方式，对这类企业进行适度倾斜。

3个层次相互衔接

——培育创新型中小企业100万家、专精特新中小企业10万家、“小巨人”1万家

创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业之间是什么样的关系？

3个层次相互衔接、共同构成梯度培育体系。据介绍，创新型中小企业应具有较高专业化水平、较强创新能力和发展潜力，培育目标是100万家左右。专精特新中小企业实现专业化、精细化、特色化发展，创新能力强，质量效益好，是优质中小企业的中坚力量，培育目标是10万家左右。专精特新“小巨人”企业位于产业基础核心领域和产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好，是优质中小企业的核心力量，培育目标是1万家左右。

优质中小企业的3个梯度，层次分明、相互衔接，既有利于不同层次的企业看清差距和不足、明确努力方向，也有助于各级中小企业主管部门提高服务的针对性、精准性和满意度。

“一棵幼苗成长为参天大树不可能一蹴而就，三类企业代表了优质中小企业发展的不同阶段，在评价或认定标准的设置上，也体现了这一思路。”工信部中小企业局有关负责人说，“我们希望初创中小企业沿着这样一个梯度去发展，也希望经过若干年的持续培育，这些优质中小企业里能够有一大批企业成长为国内国际知名企业，为我国的经济社会发展做出更大贡献。”

专业化是优质中小企业的重要特征。中国电子标准化研究院副院长杨建军说，中小企业资源相对有限，精准定位和长期专注主导产品是中小企业的生命线，也是提升企业收入、打造“配套专家”的重要途径。此次《办法》明确了优质中小企业主导产品市场占有率、主导产品所属领域等专业化重点培育方向。为了形成梯度效应，“主导产品所属领域”这一指标从创新型中小企业的“属于《战略性新兴产业分类》”提高至专精特新“小巨人”企业的若干关键重点领域，指标设置也从创新型中小企业与专精特新中小企业“打分制”调整为专精特新“小巨人”企业的“门槛”制指标，凸显优质中小企业对提升产业链供应链现代化水平的作用。

近期，全国多地已陆续出台支持专精特新中小企业发展的相关举措。湖南推出支持专精特新中小企业高质量发展的10条人才政策，设立专精特新中小企业卓越工程师培养专项；江苏创建“专精特新企业培育平台”，对后备企业数字建档、全息跟踪，实现“人在干、数在转、云在算”。一系列支持、引导措施，让中小企业走“专精特新”发展道路的劲头更大、信心更足。

创新发展是关键

——培育范围以制造业企业、制造业和信息化相融合的企业为主，政府、社会和市场三方共同发力

“我们正在准备申报创新型中小企业。”北京叠加态技术有限公司首席科学家钟飞鹏告诉记者，公司一直以“专精特新”为发展目标，从北京冬奥赛场观赛的热保障和极寒环境保温，到与服饰品牌合作推出更加保温、环保的新款服饰，叠加态不断研发性能更先进、功能更齐全、厚度更轻薄、材质更环保的新材料。

“此次发布的《办法》明确了认定标准，帮我们找准了发展方向——努力成为创新型中小企业。如果申报成功企业将获得税费优惠、人才奖励和金融支持，也能提高品牌形象，有利于企业长期发展。”钟飞鹏说。

许多中小企业正跃跃欲试。那么，什么样的企业可以申报？

“我们鼓励各类中小企业创新发展。”工信部中小企业局有关负责人表示，所有在中华人民共和国境内工商注册登记、具有独立法人资格，符合《中小企业划型标准规定》的企业，不区分所有制，都可以申报。但是，作为优质中小企业还必须满足一些基本要求，比如未被列入经营异常名录或严重失信主体名单，提供的产品（服务）不属于国家禁止、限制或淘汰类，近3年未发生过重大安全（含网络安全、数据安全）、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为等。

在产业导向上，培育工作以制造业企业、制造业和信息化相融合的企业为主，突出产业链属性，重点鼓励位于产业链供应链关键环节及核心领域的企业。据悉，住宿餐饮、批发零售、房地产、娱乐业等暂不列为培育对象。

认定之后，怎么发展？

关键在于自身的创新。工信部中小企业局有关负责人表示，优质中小企业梯度培育工作以内因为主、外因为辅，核心还是依靠企业不断增强内生动力，坚持走“专精特新”发展道路，政府和社会力量做好优化发展环境、加强服务支持等工作，共同形成培育合力。

营造良好营商环境。张建平认为，企业所在地区的基础设施水平、政策法规透明度以及办事效率，对培育优质中小企业来说至关重要。改善营商环境、营造良好的创新氛围，方能吸引人才、聚集资源，进而帮助企业实现“专精特新”发展目标。

此外，工信部中小企业局有关负责人谈到，培育工作需要政府、社会和市场三方共同发力。坚持有效市场与有为政府相结合，坚持分层分类分级指导，坚持动态管理和精准服务。“培育的功夫下准了、下足了，优质中小企业自然会更多涌现出来。”

(责编：牛镛、岳弘彬)