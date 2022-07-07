新华社北京7月6日电（记者任沁沁）我国新能源汽车保有量已突破千万辆。记者6日从公安部获悉，截至2022年6月底，全国机动车保有量达4.06亿辆，其中汽车3.10亿辆，新能源汽车1001万辆；机动车驾驶人4.92亿人，其中汽车驾驶人4.54亿人。

截至6月底，全国新能源汽车保有量达1001万辆，占汽车总量的3.23%。其中，纯电动汽车保有量810.4万辆，占新能源汽车总量的80.93%。上半年新注册登记新能源汽车220.9万辆，与去年上半年新注册登记量相比增加110.6万辆，增长100.26%，创历史新高。新能源汽车新注册登记量占汽车新注册登记量的19.90%。

2022年上半年，全国新注册登记机动车1657万辆，与去年同期相比减少214万辆，下降11.43%；新注册登记汽车1110万辆。摩托车新注册登记534万辆，与去年上半年新注册登记量相比增加108万辆，增长25.38%。

截至6月底，81个城市汽车保有量超过100万辆，同比增加7个城市，37个城市超过200万辆，20个城市超过300万辆。其中，北京汽车保有量超过600万辆，成都、重庆汽车保有量超过500万辆，苏州、上海、郑州、西安、武汉汽车保有量超过400万辆。

全国机动车驾驶人数量达4.92亿人，其中，汽车驾驶人数量为4.54亿人，占驾驶人总数的92.38%。2022年上半年，全国新领证驾驶人数量1103万人。今年4月1日起实施的《机动车驾驶证申领和使用规定》新增“轻型牵引挂车”准驾车型（C6），目前已取得C6准驾车型驾驶人数量达16万人，更好满足群众驾驶小型旅居挂车出行需求，促进房车旅游新业态发展。

上半年，为做好常态化疫情防控工作，各地公安交管部门积极推行补换领牌证等交管业务“足不出户”网上办。全国网上办理补换领驾驶证行驶证、发放临时号牌等业务4456万次。

(责编：王震、陈键)