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我国夏收油料作物量价“双高”

王立彬
2022年07月07日08:11 | 来源：新华社
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　　新华社北京7月5日电（记者王立彬）今年全国夏收油料作物喜获丰收，单产有望创历史新高。

　　记者5日从国家粮食和物资储备局获悉，截至6月30日，全国收购油菜籽66万吨，同比增加32万吨；油菜籽收购价格为每斤3元至3.6元，同比高0.4元至0.9元。各产区粮油加工企业采购意愿较强，入市积极、购销活跃。

　　据介绍，按照中央有关扩种大豆和油料的工作部署，各地陆续实施大豆和油料产能提升工程。长江流域是扩种夏收油料潜力最大产区，在产业政策鼓励下，油菜籽种植面积扩大，今年油菜籽产量、价格“双高”，中粮集团坚持敞开收购，保障农户利益。统计数据显示，5月中旬开秤收购以来，中粮集团在湖北累计收购油菜籽6万余吨，累计支付农民4亿多元。

　　目前，我国食用植物油有70%依赖进口。油菜作为我国第一大油料作物，占国产食用油半壁江山，在保障食用油供给安全中占有核心地位。

(责编：王震、陈键)

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