新华社北京7月6日电（记者魏玉坤、安蓓）在生猪产能总体合理充裕、猪肉消费不旺的情况下，近期生猪价格出现过快上涨。在国家发展改革委6日召开的座谈会上，专家表示，目前生猪产能总体合理充裕，后市生猪价格不具备持续大幅上涨的基础。

据国家发展改革委价格监测中心监测，6月第5周全国生猪平均出场价格为每斤9.56元，环比上涨11.7%，较3月下旬累计上涨46.4%，较年初上涨12.7%，较去年同期上涨17.3%。

猪肉价格自4月中旬起有所跟涨。据监测，截至6月第5周前，猪肉价格日均涨幅在0.2%以内。7月5日，36个大中城市猪肉零售价格为每斤17.85元，较年内低点累计上涨22%。

专家认为，近期国内生猪价格过快上涨，主要原因是市场存在非理性的压栏惜售和二次育肥等现象，部分媒体特别是自媒体捏造散布涨价信息、渲染涨价氛围，短期内加剧了市场惜售情绪。

“行业普遍反映，从3月末猪价筑底回升以来，生猪养殖场（户）普遍看好后市行情，补栏、压栏和二次育肥的倾向增加。特别是6月下旬以来，随着生猪价格快速上涨，养殖压栏惜售情绪进一步加大，部分养殖户反映一些地方还出现了二次育肥争抢屠宰猪源的情况，生猪屠宰上市量减少。”农业农村部食物与营养发展研究所副研究员周琳说。

中国宏观经济研究院市场与价格研究所研究室主任刘志成表示，有的养殖企业6月份出栏计划只完成了90%，北方地区散养户存在十分普遍的压栏现象，还有一批二次育肥专业户，近期大量开展二次育肥。

“近期全国出现大范围强降雨天气，部分地区生猪调运不畅，屠宰企业收猪困难，也推高了生猪收购价格。上半年猪肉进口大幅减少，对国内猪价的回升也起了一定支撑作用。”周琳表示。

生猪价格未来走势，关键取决于供应是否有保障。目前看，猪肉供求基本面不支持猪价大幅上涨。

“业内常说‘有母不愁小，有小不愁大’，只要能繁母猪存栏稳定，生猪供应就有保障。”周琳说。

周琳表示，去年四季度能繁母猪存栏量略多于生猪产能调控的绿色合理区域，今年1至5月份全国能繁母猪存栏量已经持续处于绿色合理区域，预示着今年下半年和明年一季度猪肉市场供应有保障。

“在猪价上行阶段，养殖场（户）压栏惜售只会影响短期内猪肉上市情况，导致生猪出栏体重增加、猪肉滞后上市，造成‘猪不增肉增’的局面。后期猪肉上市量将相对增加，对猪价起到一定的‘削峰’作用。”周琳说。

涌益咨询总经理郑丽丽表示，最近养殖户已经有出栏意愿，前期压栏的猪肉相继出售，预计7至8月份，生猪价格会出现震荡回调走势。

刘志成介绍，从市场需求看，7至8月份天气炎热，仍然处于猪肉消费淡季；从养殖成本看，6月底生猪饲料价格已经跌至每公斤3.54元，也不支持生猪价格大幅上涨。

针对近期生猪价格出现过快上涨的情况，国家发展改革委积极应对、连出重拳，明确将适时采取储备调节、供需调节等有效措施，防范生猪价格过快上涨，并会同有关部门加强市场监管，严厉惩处捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为，维护正常市场秩序，促进行业长期健康发展。

“建议相关企业加强行业自律，带头做好生猪市场保供稳价工作，保持正常出栏节奏，不刻意渲染涨价氛围、制造恐慌情绪，引导市场回归理性、回归正常。”刘志成说。

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