新华社杭州7月6日电(记者朱涵、吴梦)潜心科研、为国育才，这是黄晓艳在学成回国时为自己定下的两个目标。归国13年，这位浙江大学电气工程学院教授离梦想越来越近。

2009年，我国首条具有世界一流水平的长距离干线高速铁路武广高铁正式开通，让刚刚在英国诺丁汉大学取得博士学位的黄晓艳心潮澎湃。

她拒绝了多个国外就职邀请，拨通了浙江大学时任电机工程学系主任沈建新的电话：“我想回到母校，为祖国高铁事业发展贡献力量。”

黄晓艳今年39岁，其父母、祖父母都是共产党员。冲锋在前、为国奉献的精神从小影响着黄晓艳。

2011年，黄晓艳和所在科研团队开始承担研发永磁牵引电机的科研任务，这是一种体积小、重量低、能量利用效率更高的牵引电机。当时，我国高铁电机主要技术来源于国外，急需自主研发、更加高效的电机填补技术空白。

面对全新的领域，黄晓艳与研发团队摸索前进。第一台永磁牵引电机样机接入试验台进行实操模拟后，不断冒出来的问题一度让他们应接不暇。

“世界上第一台大型双水内冷发电机研发团队、载人航天环控生保系统电气动力装置研发团队成员都是浙大电气工程学院的老教授们。他们敢为人先、百折不挠，在艰苦条件下实现重大突破，是吾辈榜样。”黄晓艳说。

她和团队没日没夜地待在生产测试车间里，顾不上吃饭、休息，不断在试验台测试数据、总结复盘……

2015年，我国首列“永磁高铁”通过了整车首轮线路运行试验考核。这意味着我国高铁动力发生革命性变化，成为世界上少数几个掌握“永磁高铁”牵引技术的国家。

看着正式载客运行的“永磁高铁”，黄晓艳倍感欣慰。

2020年，黄晓艳递交了入党申请书，她的“事业之友”——浙江大学校长吴朝晖院士成为她的入党联系人。2021年，她在嘉兴南湖边庄严宣誓加入中国共产党。黄晓艳热泪盈眶地说：“心中有信仰，脚下有力量。”

在潜心科研的同时，黄晓艳还将教书育人视为神圣使命。她担任了四届本科生班主任，悉心引导学生求知探索，在他们心中播撒家国情怀的种子。许多学生在她的鼓励下，选择了服务国家所需，在专业领域继续深造。

博士生陈卓从大三开始跟随黄晓艳做研究，他说：“遇到问题时黄老师会耐心引导我，同时彼此之间也能互相启发，常常一起做实验到晚上十一二点。”硕士生胡启超表示：“在迷茫的时候，我们喜欢找黄老师聊天。她总是鼓励我们勇于试错，鼓励我们在失败中学习进步，增强攻坚克难的勇气。”

在学生们眼中，这位笑声朗朗的“大学姐”仿佛有着使不完的劲儿：和学生们分享求学时的切身感受，讲解“永磁高铁”的研究难点与突破点，介绍电机技术如何助力航空航天的发展，带领学生走进新安江水电站、走进科技企业，讲述一代代共产党人在科研、教育领域耕耘奉献的故事……

2021年，黄晓艳主动承担了电机工程创新实践新课《机器人关节电机》的教学任务。她花了10个月的时间精心备课，一对一指导选课的学生完成创新设计。

“我希望通过自己的努力，培养出对接国家战略、走在世界前沿的人才。”黄晓艳说，“我觉得，只有将自己的理想与国家需求相结合，才能真正实现个人价值。”

(责编：王震、陈键)