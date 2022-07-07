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回温：上海6月新设企业数恢复到一季度月均水平

2022年07月07日08:14 | 来源：新华社
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　　新华社上海7月6日电（记者周琳、周蕊）记者6日从上海市市场监管局获悉，今年6月，上海新设企业数与今年一季度的月均新设企业数“持平”，上海的经济活力正在快速恢复。

　　上海市市场监管局副局长陈彦峰介绍，6月1日至6月30日，上海新设企业数26379户，是5月的2.5倍，这折射出上海经济的暖意，同时也离不开营商环境的不断优化。

　　6月15日，科医人（上海）激光科技有限公司在上海外高桥保税区成立，这一新公司计划设立激光科技创新基地，预计建成后年产值约5亿元。“上海良好的营商环境给了我们充足的信心。”科医人亚洲高级总裁翟琪瑛说。

　　中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局保税区分局注册许可科负责人吴珺介绍，疫情期间，市场监管部门的服务从未间断，在云端与企业“点对点”沟通，为这一外资项目的落户提供了专业指导，在企业提交材料当日即核准发放了营业执照。

　　在上海，“不见面、免跑动”的全程网办系统，正从主要聚焦内资企业设立的便利度提升，逐步扩展到外资企业。

　　“又快又好”，这是印尼商人贾森·易卜拉欣·德维通过全程网办系统设立新公司的感受。“整个过程我都是在网上办理的，每一步都非常清晰。”德维说，全程只花了不到一天时间，比想象中容易很多。

　　值得注意的是，6月新设企业的数据还透露出上海经济的“新意”“锐意”，围绕五个中心建设，金融服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等高精尖行业的新设企业数不少。

　　新设企业中，金融服务业6月新设企业数同比增长189%。6月注册资本排名前十的新设企业主要集中在信息传输、软件和信息技术服务业，制造业和金融服务业等行业。

(责编：王震、陈键)

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