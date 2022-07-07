新华社合肥7月6日电（记者何曦悦）安徽芜湖的花街得名于夜晚满街亮起的花灯，数百年前，这条繁忙的街巷就是灯火通明的夜生活所在地。如今，蓬勃发展的“夜经济”让这里的夜晚更加多彩。

“以前还以为这里只是个仿古的商业街，没想到不仅处处有花灯，还有非遗技艺店铺和艺术馆，特别适合朋友小聚后走走转转，我们还刚好赶上了晚上的音乐节。”今年20岁的俞嘉韵在芜湖读大学，近日，她第一次来到芜湖古城中的花街，就收获了不少惊喜。

穿上汉服，在花灯下拍照打卡；在老字号餐馆里吃一碗江南特产虾籽面；在街角买一个精美的手工糖画；在非遗木榨油技艺的工坊，体验如何用数百公斤重的木槌榨出菜籽油……在旅游网站上，这一花街夜间游览攻略热度不断攀升。

夏日来临，火热的天气让人们更乐于在傍晚出门休闲纳凉，“夜经济”随之升温。融合了古建筑、烟火气以及传统文化的综合性体验，让夜游古城成为中国多地备受青睐的文旅消费形式。

暮色四合，在安徽省铜陵市的永泉旅游度假区，游客不仅能欣赏青砖灰瓦的江南美景，还能兑换一小袋铜钱，用于购买品尝这里多达100余种的江南特色小吃。

“用铜钱买单特别有韵味，仿佛穿越了时光，孩子也觉得新奇有趣。”周五下班后，铜陵市民常鹏飞与家人一同来到这里。古色古香的街景、别致奇巧的体验，让一家人流连忘返。

“中国消费者越来越喜爱有文化传承属性的消费形式，比如能让他们回忆起童年时光的小点心和传统手工艺，古风古韵的江南园林布景等。”永泉旅游度假区总经理徐法根说，为此，景区还布置了投壶、射箭、滚圈等十多种民俗小游戏，让夜游更有趣味。

6月开始，多地围绕夜间文旅经济发力，在做好疫情防控的同时，助推旅游业复苏。

安徽发放文旅商贸惠民消费券近1.9亿元，特别加大对夜间文旅消费集聚区、影剧院消费补贴力度，引导、刺激夜间消费。古城西安也推出了夜游嘉年华活动，为市民推荐了14条夜游线路和20个夜间特色文旅消费空间。

“消费券发放后，我们能感觉到生意明显变好了，客流量也增加了。”芜湖古城企划部经理吴宇彬说，今年以来，芜湖市政府已经发放多轮消费券。此外，古城近期还举办了音乐节、啤酒节等夜间活动，吸引更多市民游客。

芜湖古城运营方提供的最新数据显示，从“五一”假期开始，受疫情影响的客流开始逐步恢复，每周可递增近10%，今年6月的客流量已经突破40万人次。

徐法根认为，“夜经济”的蓬勃发展，对文旅产业链起到了促进作用，“有了美食街夜市、篝火晚会等活动，很多旅行团会把原本一天的行程延长到两天，让游客逗留更长时间，从而拉动消费”。

除了提振商圈整体夜间消费，古城“夜经济”也向着多元化发展。音乐节和“非遗夜市”等特色活动在各地涌现，美不胜收的古城街景与穿梭往来的游客，还为直播等新业态搭建了独特舞台。

“大侠请留步！”傍晚七点多，在芜湖花街，身着古装的主播和手机屏幕里的观众热情互动，吸引不少游客驻足。

这一名为“江湖客栈”的古风自媒体团队在社交平台上有六十余万粉丝，从六月底开始，他们与芜湖古城合作，在这里进行多场直播，内容包括娱乐互动和直播带货等。

“古色古香的古城和我们的账号定位很契合，而且人来人往十分热闹，也能吸引更多的直播观众。”账号负责人周家庆说。

文化和旅游部在6月29日的新闻发布会上提出，将抓住暑期消费旺季，着力发展夜间文化和旅游经济。该部门数据显示，2022年一季度，中国旅游收入（旅游总消费）0.77万亿元，比上年同期增长4.0%。

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