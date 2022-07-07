记者 熊琦

“多亏民警及时登门劝阻，保住了我银行卡里近200万的养老钱！”6月22日下午，在武汉市江岸区百步亭派出所，70岁的宋婆婆如梦初醒，一个劲地向民警致谢。半小时前，在前往银行转账的路上，已被犯罪分子迷惑操纵的宋婆婆被匆匆赶来的民警拦下，避免了资金损失。

“上半年全市破案同比上升8.5%；被采取刑事强制措施的嫌疑人同比上升12.1%；电信诈骗刑事警情同比下降18.8%……”记者从武汉市公安局了解到，今年以来，武汉警方坚持对电信网络诈骗违法犯罪活动采取“联打”“联动”“联治”工作机制，涉电诈犯罪出现明显拐点，打击治理成效显著。

“联打”：部推线索从日均20条降至日均不足1条

“核查线索不过‘时’，采取行动不过夜。”在武汉市反电诈中心，这是一句民警们人人熟知的顺口溜。

记者了解到，今年以来，围绕打电诈如何打得“准”、打得“快”、打得“深”、打得“彻底”，武汉警方建机制、建平台、建体系，不断优化工作机制，将多个专业警种、银行、通信运营商、互联网公司等单位进行统筹整合，发挥“联打”优势，巩固全警参战、全民参与、全域反骗良好格局。

今年6月22日，一条公安部推送线索发送至武汉汉阳：可能有人在汉阳某小区从事电诈犯罪活动。武汉市局反电诈中心、汉阳区分局及网安大队、经开所、江堤所、月湖所等立即展开“联打”行动。

专班民警当天即在经开区康居家园小区、汉阳人信汇小区抓获周某、王某某两名嫌疑人，在认真排查其信息流、资金流、关系网时，顺藤摸瓜追至武汉东湖新技术开发区一家电竞酒店将正准备实施“引流”诈骗的一个窝点端掉，抓获6名可疑人员。

民警在审查周某、王某某的过程中，获悉其在福建泉州有一个上线陈某。6月28日，马不停蹄地跨省出击，将陈某收入法网，进一步锁定陈某上线黄某和另一嫌疑人陈某某，就这样直接在当地捣毁窝点一个。与此同时，6月25日，通过这条部推线索扩展深挖，民警发现了一个租用车辆携带移动WIFI设备作案的团伙，就在他们由硚口区窜至汉阳区南岸嘴等空旷位置准备作案时，民警将4名嫌疑人抓住了。

短短6天时间，3个窝点被端，11名犯罪嫌疑人被刑拘，16部作案手机被收缴，一个冒充京东金融客服身份，以帮助大学毕业生注销其开通的京东金融账号、京东白条和金条为由，诈骗大学毕业生钱财的团伙覆灭了。

“通过‘风险管控平台’，公安、银行、运营商相关数据被有机融合，民警得以智能化地分析发现涉及‘两卡’的异常情况；通过搭建‘预警平台’，反电诈中心对来自不同单位的数据建模分析，达到准确预警并锁定嫌疑人员的效果……”武汉市公安局刑侦支队副支队长张波介绍，面对专业化、职业化的诈骗集团，多警种捏成一个拳头、拧成一股绳子，相比以往突破更快、抓捕更顺，更能以“集成”优势赢得战斗。

5月上旬，一条从境内输送诈骗“工作手机”到缅北的供应链被武昌区分局斩断；5月下旬，两个“跑分洗钱”电诈犯罪团伙被新洲警方打掉，34名涉诈人员落网，60余起案件告破；6月29日，一个流窜数省、驾车流动“洗钱”的团伙途经武汉，被青山区分局“一锅端”，6名为诈骗组织“洗钱”转账的成员被抓。

“过去，公安部推送下来的涉诈信息，武汉每天有20条，核查、办案任务繁重，而现在平均一天还不到一条信息。这种转变说明本地窝点正在减少。”张波介绍，今年上半年，因涉嫌电诈被武汉警方采取各类刑事强制措施的嫌疑人达到3236名，越来越多的电诈分子在武汉“栽跟头”。

“联动”：日均上门劝阻千余人次 避免损失2.8亿元

“别打了，这都是假的！”3月31日上午11时许，大雨中，在府河郊野公园的一棵树下，民警宋逸斌跑步赶到黄女士近前，一把夺下她手里正在通话的手机。

当天上午10时许，武汉市公安局江岸区分局接到上级预警，称辖区居民黄女士疑似遭遇电信网络诈骗。工作人员拨打黄女士的电话，却一直无法接通，于是立即通知辖区塔子湖派出所上门劝阻。塔子湖派出所民警王苏浩、宋逸斌赶到后却发现她并不在家。

分局反电诈中心随即联合网安、视频等多警种合成作战，多渠道展开查找，发现黄女士乘出租车去了府河郊野公园。王苏浩、宋逸斌冒雨赶到该公园搜寻，11时许，终于找到正在接打电话的黄女士。宋逸斌上前夺下手机，当场揭穿骗子的把戏，并挂掉电话。经过耐心的防骗宣传，黄女士这才意识到自己受骗。

“每当听到群众说‘谢谢’时，之前那些紧张、焦虑，甚至还有些激动的情绪，瞬间都烟消云散了，我们付出的一切都是值得的！”江岸区公安分局民警宋逸斌说，有的当事人被骗子深度“洗脑”，他们随时都有可能转款，第一时间找到人，进行面对面劝阻就成了关键。

为了与骗子抢时间、拼速度，武汉警方制定了《电诈预警劝阻拦截操作细则》，要求坚决落实“三个必须”：10分钟内必须电话联系，30分钟内必须见面，1小时内必须反馈工作情况。

“钱不转走才是胜利！”武汉市公安局刑侦支队五大队副大队长李正说，由于电诈犯罪链条长、层级多，且大量金主藏身国外，追赃挽损一直是难点。从“以打促防”到“打防结合”，目前武汉警方针对电信网络诈骗的思路正在迈向“以防为先”的第三阶段，努力做到提前发现、技术反制、有效拦截。

6月23日上午，武汉市反电诈中心研判发现，江夏区居民黄某疑似接到诈骗电话，第一时间对分局发出预警。辖区民警第一时间电话联系当事人，却始终处于占线状态，驾车赶到其家中，黄某却已外出不知去向。

面对此情景，分局立即发动多个警种，通过地面巡、天眼查，仅用15分钟在武昌大道附近找到黄某，阻止中了冒充公检法骗局的她将22万元存款转到“安全账户”。

“以快制快”是武汉反电诈中心的秘诀。张波介绍，武汉警方曾在全国率先实现了反电诈网上自动化流程。今年以来，武汉警方不断完善和优化分析模型，通过市局、分局、派出所以及技术警种的多级联动，力争第一时间阻断群众接受诈骗信息，防止电诈案件的发生。

相关数据显示，今年以来，武汉警方通过短信、电话、上门劝阻等方式共对潜在可能被诈骗人员预警627.0万人次，日均上门劝阻千余人次；与湖北省通信管理部门联合，先后封堵326.4万个涉诈App、网站、电话；共计冻结涉案资金5.6亿元，避免群众损失2.8亿余元。

“联治”：上半年电诈警情同比下降18.8%

诈骗话术不断升级，电诈骗局持续变化，反诈招式也必须推陈出新。

为实现“案不发生、钱不转走”，武汉警方迎难而上，在全市范围内开展“无诈小区”创建活动、约谈涉案卡开卡集中网点、有针对性地扩大宣传覆盖面，不断落实“联治”措施。

——“叔叔阿姨，你们好，这份是防范电信诈骗宣传单，今后您和您的家属碰到类似的情况一定要提高警惕……”在青山区钢花街道119社区，顶着烈日炎炎，青山区分局人口大队英模背包服务队负责人彭涛、民警张瑶联合钢花村街派出所，通过发放宣传资料、现场案例讲解、疑惑问题解答的方式，进行防诈宣讲。

——“我见过人间最美的情话，就是骗子的鬼话！”“美女裸聊您别看，屏幕那边是大汉”，在洪山区张家湾街列电社区，随处可见这样的特色宣传标语。为让反诈知识入脑入心，张家湾派出所社区民警李蓓和同事们脑洞大开，精心设计了一系列趣味防诈标语。

——“凡是不认识的人需要您提供短信验证码的，一律是诈骗。凡是网上兼职刷信誉赚取报酬的，一律是诈骗。”在江汉区常青街，完成核酸检测采样的袁先生发现，当天发放的小卡片背面，印上了反诈“12个凡是”提示内容，文字简短、朗朗上口。

随着一支支功模民警带领的政法先锋队走进社区、访村湾，随着形式多样的反电诈宣讲活动接续开展，武汉市基层防诈篱笆正越扎越牢。

今年上半年，武汉市达到“无诈社区”标准的社区已有372个，占全市社区总数的25.62%；“无诈村”1660个，占全市行政村总数的88.30%；“无诈小区”4415个，占全市小区总数的73.10%。

与此同时，武汉市反诈中心持续对涉案手机卡、银行卡开户人户籍地街乡镇，涉案银行卡开户地银行网点，涉案手机卡开户地的运营商网点进行排名通报。

据武汉市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室介绍，截至目前，已4次对排名全市靠前的单位点名通报和予以黄牌警告，并约谈负责人，暂停网点新开卡业务，并将考核结果纳入全市年度平安建设考核。

此外，为了消除电信网络诈骗违法犯罪滋生土壤，武汉市对涉及“两卡”违法犯罪的相关个人及组织者采取惩罚措施，此类人员不仅5年内不得新开立银行账户，并暂停其名下银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，其名下所有电话卡、座机、宽带也将被封停，还将其作为失信人员纳入武汉信用平台、个人征信。

今年以来，武汉市已冻结涉案银行账户11359个。随着“断卡”行动打击范围不断扩大，武汉市电诈刑事警情同比下降18.8%，电诈案件高发态势得到了有效遏制。

（参与采写：杨槐柳、袁野）

(责编：王震、陈键)