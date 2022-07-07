新华社西安7月6日电（记者王承昊、陈昌奇、祖诗琪）又到一年毕业季，看着即将踏上新征程的学长学姐，西北农林科技大学研究生郭峥岩内心清楚，当一年后属于他的毕业季到来时，他将与那片奋斗近一年的黄土地再续前缘。

去年10月，沟峁山梁间的陕西省延安市宝塔区河庄坪镇迎来15位西北农林科技大学乡村振兴专项研究生，他们被分别下派至该镇的15个行政村，去施展青春力量，助力乡村振兴。

从象牙塔走进黄土地，一边是实验室，一边是基层，首先要做的就是克服本领恐慌。

脚下有土，心中有谱。“走进大棚才知果苗长得挺不挺，走进农家才知村民过得好不好。”专项班班长阮国兵说，为了掌握乡村的一手情况，他们经常跟着村干部下村入户，深入田间地头与村民聊天拉家常。

河庄坪镇是典型的黄土高原丘陵沟壑区，沟壑纵横、梁峁起伏。郭峥岩所在的红庄村依地形发展山地苹果，但连年的冰雹灾害，使得产业规模小且脆弱，严重打击了村民种植积极性。

“针对频繁出现的冰雹灾害，可以换种黄桃、樱桃等可以规避灾害的水果。”郭峥岩发现问题后主动当起了“科技参谋”，他为红庄村提出“1+2+1”的现代农业产业体系设想，即以确保粮食安全为主的基础产业，以山地水果、食用菌为主的两大主导产业，以及以乡村旅游为主的特色产业，并贯穿绿色发展理念和循环农业思路。

在与当地村民交流想法后，郭峥岩很快发现村民的保守思想一时难以转变。“起初，老乡们对新建产业不太看好，就算有大棚，也想租出去，不愿自己干。”郭峥岩说，为了说服村民，他一户户地走访，耐心说明情况，村民的积极性也被渐渐调动起来。

经过近一年的实践，郭峥岩在村干部和学校的帮助下，为红庄村新建菌菇大棚19座、蔬果棚7座，目前已投入生产。

“去年小郭来了之后，帮我们建了这些大棚，现在苗都好着呢，应该能卖个好价钱。”红庄村村民叶长城说，平常遇到“疑难杂症”可以随时微信联系郭峥岩。

“这群孩子为河庄坪带来了新思想、新理念，特别是在利用电商平台发展产业方面起到了示范带动作用。”河庄坪镇党委书记刘震表示，他们在乡村振兴、产业发展等方面，弥补了人才的短缺。

“来到基层才发现自己只能算是‘三农’领域新学生。”学农6年的王芳坦言，初到河庄坪时她时常担心自己“才不堪任”，但经过近一年的理论与实践相结合，她觉得自己离一名合格的知农、爱农、懂农的新农人又近了一步。

西北农林科技大学乡村振兴学院副院长冯永忠表示，近一年来，15位同学静下心、沉下身，解决基层问题和调查分析的能力得到提高，对服务国家乡村振兴战略有了更强的使命担当。

“我长在农村，小时候常听人说好好读书才能逃离农村。”郭峥岩说，“而我觉得好好学习恰恰更要回到农村，扎根农村，服务农村，回报生我养我的这片土地。”

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