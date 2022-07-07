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银保监会：保险业运行总体平稳 偿付能力充足率继续保持在合理区间

2022年07月07日09:36 | 来源：人民网
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人民网北京7月7日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，日前，银保监会召开了偿付能力监管委员会第十五次工作会议。会议指出，保险业运行总体平稳，偿付能力充足率继续保持在合理区间，风险总体可控。

据了解，2021年12月，银保监会发布保险公司偿付能力监管规则Ⅱ，对原保监会2015年发布的偿二代监管规则进行了全面修订升级，自2022年施行。从一季度实施情况看，规则Ⅱ提高了监管指标的风险敏感性和有效性，夯实了行业资本质量，有利于促进保险公司提高风险管理能力。

第一季度末，纳入会议审议的180家保险公司平均综合偿付能力充足率为224.2%，平均核心偿付能力充足率为150%；实际资本为4.9万亿元，最低资本为2.2万亿元。财产险公司、人身险公司、再保险公司的平均综合偿付能力充足率分别为236.3%、219.3%和298.5%；平均核心偿付能力充足率分别为204.2%、136.6%和267.5%。

(责编：罗知之、高雷)

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