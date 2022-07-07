人民网北京7月7日电 （乔雪峰、王绍绍）7 月 6 日，2022年度“发现最美铁路”活动启动仪式在北京丰台站举行，该活动由中央网信办、国铁集团联合主办。今年最美铁路“发现团”将从北京丰台站出发，乘坐高标运营的京广高铁体验京广“加速度”，开启便民新篇章。

2022 年度“发现最美铁路”活动正式启动。国铁集团北京局供图

中央网信办副主任、国家网信办副主任盛荣华在仪式上表示，今年是党的二十大召开之年，深入开展“发现最美铁路”活动，做好网上正面宣传和舆论引导，对于构建网上网下同心圆，在全社会广泛凝聚起奋进新征程、建功新时代的磅礴力量，具有重要意义。

国铁集团党组副书记甄忠义在启动仪式上表示，“发现最美铁路”活动成功举办7年，已成为深受广大网民欢迎的网宣活动品牌。今年，“发现最美铁路”将围绕迎接宣传贯彻党的二十大主题主线，聚焦交通强国、铁路先行，策划组织19场活动。

作为此次活动的第一站，北京丰台站是一个有着127年历史的老站，经过4年的改扩建，6月20日北京丰台站正式开通运营。

北京丰台站。国铁集团北京局供图

据中国铁路北京局相关负责人介绍，北京丰台站设有32条到达出发线、32个客运站台面，主要办理经由京广高铁至石太高铁方向的动车组列车，以及京九铁路、京原铁路方向和部分北京枢纽中转普速列车客运业务，图定旅客列车58对，其中高速列车21对、普速列车37对。

该负责人表示，新丰台站开通运营，不仅承接了老丰台站的服务功能，还融入了诸多新时代元素。全新的北京丰台站将“新的服务设施、服务理念、服务标准”全面呈现在世人面前，体验科技发展带来的红利，享受新时代人与城市共同进步的权利。

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