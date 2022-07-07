人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

商务部：建设全国统一汽车大市场 促进行业转型升级

2022年07月07日13:59 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月7日电 （记者赵竹青）近日，商务部、工业和信息化部、住房和城乡建设部等17部门印发《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费的若干措施》（以下简称《若干措施》），进一步促进汽车消费回升和潜力释放。7日，商务部副部长盛秋平在国新办例行吹风会上表示，这些措施突出建设全国统一汽车大市场、突出优化汽车使用环境、突出促进绿色低碳循环发展、突出促进汽车全链条全领域消费，针对性和操作性很强。

盛秋平表示，汽车业是国民经济重要的战略性、支柱性产业，是稳增长、促消费的重要领域。2021年全国汽车类商品零售额达4.4万亿元，占社会消费品零售总额的9.9%，是消费市场的重要支撑。今年4月以来，受多重因素影响，汽车消费市场下行压力加大。党中央、国务院及时作出部署，要求通过政策加力，稳定增加汽车消费。商务部迅速贯彻落实，会同相关部门研究出台了6方面、12条搞活汽车流通、扩大汽车消费的政策措施。

盛秋平介绍，这些措施有以下四方面特点。

一是突出建设全国统一汽车大市场。《若干措施》聚焦通堵点、降成本、畅流通，破除新能源汽车市场地方保护，支持新能源汽车下乡，在全国范围内取消二手车限迁，优化完善二手车转移登记，有效促进市场互通、规则互联、供需互促，加快形成高效流通、梯次消费的全国统一汽车大市场。

二是突出优化汽车使用环境。《若干措施》聚焦人民群众在汽车使用方面的“急难愁盼”，加快完善汽车使用环境，推动汽车由购买管理向使用管理转变。比如，在解决城市停车问题方面，要求结合城市更新行动，积极扩建新建停车设施；合理利用人防工程、公园绿地地下空间等，挖潜增建停车设施。在便利新能源汽车充电方面，加快推进居住社区、停车场、加油站、高速公路服务区、客货运枢纽等充电设施建设，便利车辆充电使用。

三是突出促进绿色低碳循环发展。实现碳达峰、碳中和是我国向世界作出的庄严承诺，也对汽车产业发展提出了新的要求。《若干措施》聚焦绿色低碳循环，支持新能源汽车购买使用，进一步提高新能源汽车销售占比；支持完善报废机动车回收利用体系，促进资源循环利用，从汽车销售和报废更新前后两端，引导汽车市场加快绿色转型升级。

四是突出促进汽车全链条全领域消费。促进汽车消费是一项系统性工程，《若干措施》聚焦新车销售、二手车交易、报废车回收、汽车平行进口、汽车文化旅游消费、汽车金融服务等全过程全领域，着力“拉动增量、盘活存量、畅通循环、带动关联”，全面释放汽车消费潜力。深入开展新能源汽车下乡活动，研究免征新能源汽车购置税政策到期后延期问题，拉动新车增量。支持二手车经销业务发展，促进二手车商品化、规模化流通，全面盘活存量。鼓励各地加快老旧车辆退出，开展汽车以旧换新，促进更新循环。支持发展汽车运动赛事、自驾运动等汽车文化旅游消费。

“这些措施针对性和操作性都很强，着眼破除一些长期制约汽车流通发展的体制机制障碍，巩固汽车消费回稳态势，促进汽车市场转型升级，加快实现高质量发展。”盛秋平表示，此次出台的《若干措施》，一方面是对国务院《扎实稳住经济的一揽子政策措施》中稳定增加汽车消费相关政策措施的细化落实。另一方面是针对新能源汽车市场存在地方保护、车辆充电不够便利，二手车市场“小散弱”、交易登记有待优化等问题，提出更多针对性强、务实管用的有力举措，力求通过政策靠前发力、适当加力，进一步促进汽车市场潜力释放。

(责编：赵竹青、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
两部门：多渠道开展全国中小学生水上交通安全教育
　　人民网北京7月7日电 （记者王连香）近日，交通运输部、教育部联合印发《关于持续深化中小学生水上交通安全教育工作的通知》（以下简称《通知》），要求各地海事、教育、交通运输部门多形式、多渠道开展全国中小学生水上交通安全教育工作，着力提升中小学生水上交通安全防范意识和能力。 《通知》进一步规范中小学生水上交通安全教育的各项举措，部署了完善中小学生水上交通安全教育体系、组织水上交通安全现场主题教育活动、丰富中小学生水上交通安全线上宣教等五项具体工作，要求各级海事、教育、交通运输部门推动中小学生水上交通安全教育纳入地方党委、政府安全生产考核；建立地方政府、学校、家庭、社会等多方联动机制，健全“校园教育＋家庭教育＋网络教育＋社会实践教育”的水上交通安全教育体系。…
成渝两地累计开行中欧班列数量突破2万列
　　人民网北京7月7日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，2021年，中欧班列（成渝）开行超4800列、运输货值超2000亿元，两项指标均为全国第一。6月30日，两列中欧班列（成渝）满载电子产品、机械零件、日用百货等货物，分别从成都城厢站、重庆团结村站驶出，这标志着中欧班列（成渝）累计开行量突破2万列大关。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部