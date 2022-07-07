人民网北京7月7日电 （记者赵竹青）近日，商务部、工业和信息化部、住房和城乡建设部等17部门印发《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费的若干措施》（以下简称《若干措施》），进一步促进汽车消费回升和潜力释放。7日，商务部副部长盛秋平在国新办例行吹风会上表示，这些措施突出建设全国统一汽车大市场、突出优化汽车使用环境、突出促进绿色低碳循环发展、突出促进汽车全链条全领域消费，针对性和操作性很强。

盛秋平表示，汽车业是国民经济重要的战略性、支柱性产业，是稳增长、促消费的重要领域。2021年全国汽车类商品零售额达4.4万亿元，占社会消费品零售总额的9.9%，是消费市场的重要支撑。今年4月以来，受多重因素影响，汽车消费市场下行压力加大。党中央、国务院及时作出部署，要求通过政策加力，稳定增加汽车消费。商务部迅速贯彻落实，会同相关部门研究出台了6方面、12条搞活汽车流通、扩大汽车消费的政策措施。

盛秋平介绍，这些措施有以下四方面特点。

一是突出建设全国统一汽车大市场。《若干措施》聚焦通堵点、降成本、畅流通，破除新能源汽车市场地方保护，支持新能源汽车下乡，在全国范围内取消二手车限迁，优化完善二手车转移登记，有效促进市场互通、规则互联、供需互促，加快形成高效流通、梯次消费的全国统一汽车大市场。

二是突出优化汽车使用环境。《若干措施》聚焦人民群众在汽车使用方面的“急难愁盼”，加快完善汽车使用环境，推动汽车由购买管理向使用管理转变。比如，在解决城市停车问题方面，要求结合城市更新行动，积极扩建新建停车设施；合理利用人防工程、公园绿地地下空间等，挖潜增建停车设施。在便利新能源汽车充电方面，加快推进居住社区、停车场、加油站、高速公路服务区、客货运枢纽等充电设施建设，便利车辆充电使用。

三是突出促进绿色低碳循环发展。实现碳达峰、碳中和是我国向世界作出的庄严承诺，也对汽车产业发展提出了新的要求。《若干措施》聚焦绿色低碳循环，支持新能源汽车购买使用，进一步提高新能源汽车销售占比；支持完善报废机动车回收利用体系，促进资源循环利用，从汽车销售和报废更新前后两端，引导汽车市场加快绿色转型升级。

四是突出促进汽车全链条全领域消费。促进汽车消费是一项系统性工程，《若干措施》聚焦新车销售、二手车交易、报废车回收、汽车平行进口、汽车文化旅游消费、汽车金融服务等全过程全领域，着力“拉动增量、盘活存量、畅通循环、带动关联”，全面释放汽车消费潜力。深入开展新能源汽车下乡活动，研究免征新能源汽车购置税政策到期后延期问题，拉动新车增量。支持二手车经销业务发展，促进二手车商品化、规模化流通，全面盘活存量。鼓励各地加快老旧车辆退出，开展汽车以旧换新，促进更新循环。支持发展汽车运动赛事、自驾运动等汽车文化旅游消费。

“这些措施针对性和操作性都很强，着眼破除一些长期制约汽车流通发展的体制机制障碍，巩固汽车消费回稳态势，促进汽车市场转型升级，加快实现高质量发展。”盛秋平表示，此次出台的《若干措施》，一方面是对国务院《扎实稳住经济的一揽子政策措施》中稳定增加汽车消费相关政策措施的细化落实。另一方面是针对新能源汽车市场存在地方保护、车辆充电不够便利，二手车市场“小散弱”、交易登记有待优化等问题，提出更多针对性强、务实管用的有力举措，力求通过政策靠前发力、适当加力，进一步促进汽车市场潜力释放。

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