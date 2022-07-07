人民网北京7月7日电 （记者王连香）近日，交通运输部、教育部联合印发《关于持续深化中小学生水上交通安全教育工作的通知》（以下简称《通知》），要求各地海事、教育、交通运输部门多形式、多渠道开展全国中小学生水上交通安全教育工作，着力提升中小学生水上交通安全防范意识和能力。

《通知》进一步规范中小学生水上交通安全教育的各项举措，部署了完善中小学生水上交通安全教育体系、组织水上交通安全现场主题教育活动、丰富中小学生水上交通安全线上宣教等五项具体工作，要求各级海事、教育、交通运输部门推动中小学生水上交通安全教育纳入地方党委、政府安全生产考核；建立地方政府、学校、家庭、社会等多方联动机制，健全“校园教育＋家庭教育＋网络教育＋社会实践教育”的水上交通安全教育体系。

《通知》还就联合评定一批水上交通安全科普教育基地、社会实践基地，推进水上交通安全教育师资培训，设立水上交通安全公益管理岗位和专项资金等工作提出具体要求。

据了解，自2013年起，交通运输部、教育部就联合组织开展中小学生水上交通安全教育活动，2021年全国开展相关主题教育1500余次，惠及学生300余万人次。

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