成渝两地累计开行中欧班列数量突破2万列
2022年07月07日14:30 | 来源：人民网
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人民网北京7月7日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，2021年，中欧班列（成渝）开行超4800列、运输货值超2000亿元，两项指标均为全国第一。6月30日，两列中欧班列（成渝）满载电子产品、机械零件、日用百货等货物，分别从成都城厢站、重庆团结村站驶出，这标志着中欧班列（成渝）累计开行量突破2万列大关。
目前，成渝两地正加速建设“多通道跨境、多口岸过境”的国际班列大通道，建立以成渝为主枢纽、四向拓展延伸的国际班列线路网络和陆海货运配送体系。其中，成都已建立起西进欧洲、北上蒙俄、东联日韩、南拓东盟的成都国际班列线路网络和全球陆海货运配送体系；重庆已形成“3+8+N”体系，干支网络基本辐射亚欧大陆全境，并实现与长江黄金水道、西部陆海新通道等物流通道的无缝衔接。截至目前，中欧班列（成渝）运行线路有近40条，辐射亚欧100多个城市。
为保障中欧班列（成渝）顺利开行，中国铁路成都局成都北站、兴隆场站充分发挥编组站路网性、地区性功能优势，与站区各相关单位建立中欧班列信息共享机制，及时准确掌握运输需求，协同车辆、机务等单位共同制订优化运输组织方案，从机车调配、车辆选配、动力安排等方面进行科学有效部署。同时，强化两级调度作用发挥，不断优化车流组织、取送车组织，充分释放集装箱中心站装卸能力，提高成都城厢站、重庆团结村站到发线运用效率，为中欧班列（成渝）高质量、高标准、高效率开行创造有利条件。
“下一步，成渝两地将围绕发挥极核带动作用、双核联动效应和集结中心枢纽功能，开展更加紧密务实的合作，确保中欧班列多路径、多通道安全稳定运行，提升品牌市场竞争力和多元化服务水平，推动中欧班列（成渝）实现可持续、高质量发展。”四川省成都市口岸与物流办相关负责人说。
(责编：王连香、高雷)
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