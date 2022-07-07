人民网北京7月7日电 （记者赵竹青）近日，商务部、工业和信息化部、住房和城乡建设部等17部门印发《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费的若干措施》（以下简称《若干措施》），进一步促进汽车消费回升和潜力释放。7日，商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在国新办例行吹风会上表示，《若干措施》通过鼓励老旧车辆淘汰更新、完善报废机动车回收利用体系等方式，助力释放汽车消费空间。

随着汽车保有量不断攀升，在用车的车龄也是逐年增长的。旧的车辆都去哪儿了？徐兴锋表示，一部分是进入二手车市场，新车慢慢变成了二手车；另一部分，随着汽车车龄增长、车况性能下降，就要逐步走向报废回收。

“畅通汽车报废回收的渠道，促进汽车报废更新，不仅可以释放出大量的汽车消费空间，同时对于加强资源循环利用、保障道路交通安全也都具有十分重要意义。”徐兴锋介绍，《若干措施》中提出了两方面支持政策。

一是鼓励老旧车辆淘汰更新。顺应汽车消费升级的趋势，鼓励各地综合运用经济、技术等手段推动老旧车辆退出，有条件的地区开展汽车以旧换新。据了解，目前上海、湖北、江西、广东、重庆、宁夏等地，都已经开展了汽车以旧换新的专项行动，鼓励汽车更新消费。

二是完善报废机动车回收利用体系。首先，支持先进企业进入该体系，从而保证报废机动车回收拆解行业规范健康发展。再者，要贯彻国务院关于帮助市场主体减负纾困的部署要求，延长报废机动车回收企业资质重新认定的过渡期。根据相关管理办法，报废机动车回收拆解企业要在2022年9月1日前重新完成资质认定，但受疫情影响一些企业不能如期完成，因此考虑到企业实际情况，将过渡期延长半年，即延长到2023年3月1日。最后，加大报废机动车回收拆解企业建设项目用地支持力度，明确企业建设项目用地原则上为工业用地。对于已经取得资质的企业及部分在建项目，按已经确定的用途使用土地。通过这些举措，把报废机动车回收利用体系进一步建立完善起来。

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