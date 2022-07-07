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商务部：8月1日起全面取消二手车限迁政策

2022年07月07日14:42 | 来源：人民网
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人民网北京7月7日电 （记者赵竹青）近日，商务部、工业和信息化部、住房和城乡建设部等17部门印发《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费的若干措施》（以下简称《若干措施》），明确自2022年8月1日起，在全国范围（含国家明确的大气污染防治重点区域）取消对符合国五排放标准的小型非营运二手车的迁入限制，促进二手车自由流通和企业跨区域经营。

7日，商务部副部长盛秋平在国新办例行吹风会上表示，二手车限迁一直是制约汽车全国统一大市场建设的突出问题。过去几年，国务院多次部署，相关部门和地方认真贯彻落实，持续推动取消二手车限迁政策，取得积极成效。同时，有企业和群众反映，新车国六排放标准在全国范围实施以来，少数地方对二手车“政策加码”，要求外地转入二手车也要达到国六标准，不允许国五排放标准车辆迁入。同时，还有部分地方违反国家已有规定，限制符合在用车排放标准的二手车迁入，阻碍了二手车跨区域自由流通，限制了企业经营，抑制了群众汽车消费需求，各方对此反映十分强烈。

针对这些问题，国务院《扎实稳住经济的一揽子政策措施》明确要求全面取消二手车限迁政策。盛秋平表示，《若干措施》对此作了进一步细化落实，确保该项措施尽快落地见效。一是明确范围要求。即要求在包括大气污染防治重点区域在内的全国范围实施该项政策，促进国五排放标准二手车实现全国自由流通。二是明确时间要求。少数地区取消限迁政策进展缓慢，为保证该项措施尽快落地见效，进一步明确该措施从今年的8月1日起全面实施。

盛秋平表示，根据有关机构分析，目前我国二手车在流向上总体呈现由一、二线城市向三、四线城市流动的区域特征，车辆均价在6万元左右。全面取消限迁政策以后，二手车将进一步实现全国自由流通，极大丰富汽车产品供给，提升供需适配性，更好满足汽车消费需求，让更多家庭实现汽车梦，满足人民对美好生活的向往，实现良好的经济和社会效益。

(责编：赵竹青、高雷)

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