人民网北京7月7日电 近日，由工信部工信智库联盟指导、国家工业信息安全发展研究中心（以下简称“中心”）主办的第三届“工信安全智库”论坛在京召开。来自工业和信息化领域政府部门、国家高端智库、民间智库、科研机构、企事业单位的10余位专家学者，围绕“统筹发展与安全 赋能产业高质量发展”主题作了交流。

工信部产业政策与法规司政策研究处处长李琰介绍了工信部推动工信领域新型智库建设的工作情况，并强调中心要积极打造工信领域的一流特色高端智库。一是要立足服务党和国家重大决策需求；二是要聚焦工业和信息化主责主业；三是要创新一流特色高端智库工作方法；四是要加强智库对外交流合作；五是要强化智库建设基础保障。

中心主任、党委副书记赵岩在致辞中表示，中心将按照要求，围绕制造强国、网络强国和数字中国建设，统筹发展与安全，汇聚内外专家、聚力品牌推广、加强交流协作，积极赋能工业经济和产业高质量发展，加快建成工信领域一流特色高端智库。

全国政协委员，原中国保监会党委副书记、副主席周延礼通过视频出席会议，以“保险可为网络安全提供保障”为题，介绍了网络安全保险的内涵、国内外市场的发展状况、社会价值以及面临挑战和发展建议。中国科学院大学应急管理科学与工程学院院长李颖，以“新一代信息技术赋能应急能力建设是国家安全发展的新需求”为题，论述了加快应急管理体系和能力现代化建设的重要意义和当前使命和任务。清华大学战略与安全研究中心客座研究员李莉以“中国国家安全的新思考”为题，对当前国际经济政治形势，特别是俄乌冲突与大国竞合背景下，中国经济安全发展面临的挑战。

在高端对话环节，北京大学国家发展研究院特约研究员许宪春，清华大学苏世民书院副院长钱小军，国家电网有限公司副总信息师王继业，中国联合网络通信集团有限公司大数据首席科学家范济安，奇安信科技集团股份有限公司首席战略官、副总裁刘勇等5位专家分别就数字经济对国民经济的带动作用、数字经济的风险防范、国家电网数字化经验、“5G+工业互联网”助力赋能企业数字化转型、企业数字化转型过程中面临的网络安全问题等进行了深入交流。

论坛发布了“面向国企的数字化转型一体化产品与服务解决方案”。据介绍，方案是该中心为落实国有企业数字化转型相关工作部署，聚焦主责主业，整合智库咨询、技术服务、生态培育等服务能力和优势资源，形成的进一步促进国企数字化转型工作的重要举措和成果，是中心适应国企数字化转型需求，赋能国企高质量发展服务能力的重要体现，将为中心强化促进国企数字化转型工作布局、全面支撑国企数字化转型平台赋能专项行动、构筑国企数字竞争优势奠定更坚实的基础。

论坛主会场发布了中心近期四份研究成果，包括《全国数字经济发展指数（2021）》、《工业互联网平台应用数据地图（2021）》、《全球区块链产业发展报告（2021-2022年）》和《应急管理工程师培训体系》。

同期，论坛还举办了国家工业信息安全发展研究中心科学技术委员会2021-2022年度会议，并分别在北京、重庆、青岛、贵阳、泉州等地举办6场线上或线下分论坛活动，包括青岛市工业信息安全综合服务联盟工作研讨会、石油石化领域工业信息安全应急管理工程师培训、“激活数据要素，壮大数字经济”沙龙交流活动、“投资重庆”论坛预热系列研讨会暨成渝地区集成电路产业发展研讨会、中国电子商会数据要素发展工作委员会第二届理事会暨数据要素市场化配置专题研讨会和泉州数字化转型与信息安全研讨会等。

(责编：赵竹青、高雷)