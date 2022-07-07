人民网记者 李栋

猪肉作为百姓菜篮子的重要组成部分，其价格涨跌影响居民的日常消费和养殖场（户）的收入，也牵动着产业链各方的关切。

最近一段时间，全国猪价持续快速上涨。什么原因促成猪价上涨？下半年行情如何变化？生猪养殖业是否迎来“春天”？人民网记者在采访中了解到，猪肉价格保持在一定区间，对行业发展具有重要意义。业内分析认为，在当前供给稳定的前提下，猪肉价格后期不会出现大跌大涨的情况。

压栏惜售博弈消费淡季

进入7月份，生猪养殖场（户）普遍开始扭亏为盈。

“目前存栏200头，去年一头猪赔200元左右。今年5月份以后，行情有所好转，但玉米、豆粕、麸皮平均价格较去年上涨30%左右，对养殖户还是有一定冲击。”河南省安阳市内黄县东庄镇小养殖户焦合州对比上下半年的市场行情给自己算着账，“从目前销售价格来说，仍有利润空间。”

资料图：甘肃省平凉市静宁县养殖合作社里，村民赶着猪崽走在圈舍的路上。（来源：人民图片）

内黄县地处豫北平原，2021年全县规模养殖场达到550家，肉类总产85906吨。据了解，目前生猪存栏55.7万头，能繁母猪存栏4.456万头。“上半年，出台系列措施稳定生猪生产，保障了猪肉市场供应。养殖户可向政府申请最高20万贴息贷款，此举壮大了头部养殖企业，同时扶持规范了中小养殖企业，在抗风险、稳产保供上相互协调、补充。”当地农业农村局相关负责人表示。

地域不同，市场行情却相似地影响着各地养殖户。

“这样的行情并不多见，真没想到涨得这么猛”。山东省济宁的生猪养殖户秦庆连说起近期的市场行情连连感叹。在他看来，市场行情的看涨也导致周边养殖户压栏现象有所增多。

据农业农村部近三天的监测数据显示，7月4日-6日全国农产品批发市场猪肉平均价格分别为25.74元/公斤、26.69元/公斤和28.51元/公斤。今年1-6月的月度数据显示，猪肉批发价呈“V”型走势，3月和4月18元/公斤的价格已是曲线的谷底。

针对现阶段猪肉涨价的现象，农业农村部猪肉全产业链监测预警首席分析师朱增勇把其定义为“反弹过程中的阶段性涨价”。

在生猪屠宰端，贵州铜仁一屠宰企业负责人表示，7月6日毛猪价格达到23.5/公斤。“价格上涨导致养猪户压栏惜售情绪上涨，受连锁反应导致了近几日屠宰量的下降。现在日均屠宰量在500头左右，与满负荷的屠宰量相比只占1/3。”

“目前生猪产能总体合理充裕，加之消费不旺，生猪价格不具备持续大幅上涨的基础。”国家发展改革委价格司相关负责人明确表示，盲目压栏和二次育肥可能导致后期集中出栏、价格再次快速下跌，从而造成市场价格大起大落，反而不利于企业正常生产经营和行业长期健康发展。

在该屠宰企业负责人看来，当地养殖场（户）从去年到现在的存栏量基本保持稳定。“活猪的价格在9元左右可以保持企业利润平衡。”该负责人建议在屠宰端加强对商品的深加工和细分；在养殖端加大对中小型的养殖户的扶持，可保证整个产业链从业者的收入。

“猪肉刺客”是否现身江湖？

针对近期生猪价格出现过快上涨的情况，国家发展改革委价格司组织行业协会、部分养殖企业及屠宰企业召开会议。有关方面分析认为，部分媒体特别是自媒体捏造散布涨价信息、渲染涨价氛围，短期内加剧了市场惜售情绪。猪肉价格的涨价，让网友调侃怕在商超遇见“猪肉刺客”。

资料图：安徽省合肥市民在农贸市场摊位挑选猪肉。（来源：人民图片）

朱增勇表示，自媒体不负责任的谣言直接或间接地扰乱了市场价格。无论上游养殖端或下游消费端，猪肉价格保持在一定区间，对行业发展都具有重要意义。猪肉价格过高将会打压消费者积极性，猪肉价格过低则会“肉贱伤农”。暴涨暴跌都不利于整个行业的健康发展。

“国家一直高度关注生猪猪肉市场价格变化，努力防范价格大幅波动，维护市场平稳运行。要求大型养殖企业带头保持正常出栏节奏、顺势出栏适重育肥生猪，不盲目压栏，提醒企业不得囤积居奇、哄抬价格。”国家发展改革委价格司相关负责人表示，将适时采取储备调节、供需调节等有效措施，防范生猪价格过快上涨，并会同有关部门加强市场监管，严厉惩处捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为，维护正常市场秩序，促进行业长期健康发展。

此轮猪肉价格上涨是否意味上轮“猪周期”的结束？

“当前还不属于新一轮的周期，只是短期内的上涨。”朱增勇认为，从2018年6月份至2022年3月份的“猪周期”接近4年，在当前供给稳定的前提下，猪肉价格后期不会再出现大跌大涨的态势。

对养殖场（户）而言，2022年养猪能否盈利取决于出栏时间段，下半年出栏会有盈利空间。朱增勇认为，“从全年看，如果全年出栏价格高于成本线，则全年盈利。”

对消费者关心的是否会出现“猪肉刺客”问题，朱增勇认为，随着成本提升，肉价可会随之上涨，要理性看待市场变化。既得让养殖户有利润,又能保证消费者的日常需求。“从当前来看，三季度都属于季节性反弹，价格回归到合理区间后将保持稳定。”朱增勇说。

“此外，高温多雨季，养殖场（户）做好疫病防控，适当扩产能获得可观利润。目前的涨跌要淡定看待，不要有投机心理。”朱增勇建议。

(责编：王连香、高雷)