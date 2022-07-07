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商务部：2022年中国国际消费品博览会7月下旬在海口举办

2022年07月07日16:18 | 来源：人民网
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人民网北京7月7日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人束珏婷7日在例行新闻发布会上介绍，2022年中国国际消费品博览会将以“共享开放机遇、共创美好生活”为主题，于7月26日-30日在海南省海口市举办。

束珏婷表示，参展参会热情更高。首届消博会成功举办，吸引了国内外广泛关注。本届参展企业和品牌数量均超过首届，展览面积从首届的8万平方米增加至10万平方米。预计到会的采购商将超过4万人。

同时，国际化程度更高。境外企业参展面积占比由首届的75%增加至80%。其中，日本、法国、美国等国家的总参展面积均在3000平方米左右。RCEP成员国参展面积比首届增长了近20%。

展期活动更多。束珏婷介绍，除6场重点官方活动外，权威智库、中介机构、行业组织等将围绕“新模式、新业态、新消费”、“国别（地区）合作热点”、“海南自由贸易港消费行业新机遇”等热点话题，举办100余场形式多样的配套活动，发布一系列消费和海南自由贸易港建设相关的报告或指数。

束珏婷表示，消博会的举办，将汇聚国际国内优质消费品资源，提供一个消费精品的展示交易平台，有助于优化供给结构、改善供给质量，引领绿色、健康、品质、时尚消费，形成新的消费潮流和需求，也有助于推进海南国际旅游消费中心和海南自由贸易港建设。

“我们将通过举办消博会等一系列消费促进活动，推动国内消费市场加快恢复、持续增长，更好发挥消费对经济循环的牵引带动作用。”束珏婷说。

(责编：赵竹青、高雷)

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