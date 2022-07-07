人民网北京7月7日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人束珏婷7日在例行新闻发布会上表示，今年以来，中国外贸顶住国内外多重压力，总体实现稳定运行。1至5月，以人民币计，进出口同比增长8.3%。预计6月仍将维持较高增长。商务部将在多方面持续发力，帮助外贸企业稳定健康发展。

束珏婷表示，从商务部近期对部分地方、行业和企业的调研情况看，下半年我国外贸发展面临的不确定不稳定因素增多，形势依然复杂严峻。从外需看，受地缘政治冲突、部分发达经济体加快收紧货币政策等影响，全球经济增速恐放缓，贸易增长前景不容乐观。从国内看，下半年外贸基数明显抬高，企业综合成本仍在高位，接订单拓市场仍有难度。

“与此同时，全年外贸实现保稳提质仍具备诸多有利条件。”束珏婷说，一是我国外贸产业基础雄厚，长期向好的基本面没有改变。二是各项稳外贸政策将持续落地见效。各地进一步统筹疫情防控和经济社会发展，不断优化细化政策措施，激发外贸产业韧性和活力。三是新能源等行业增长势头良好，下半年有望继续贡献增量。

束珏婷表示，下一步，商务部将会同各地方、各相关部门落实好稳外贸政策措施，从推动外贸领域保通保畅、加大财税金融支持、帮助企业抓订单拓市场、稳定外贸产业链供应链等方面持续发力，继续支持企业用足用好相关政策措施，帮助广大外贸企业稳定健康发展。具体来说，一是帮助企业降低综合成本，用好出口信用保险工具，提高接单和履约能力。二是支持企业积极参加各类展会，巩固传统市场和既有客户，积极开拓新市场。三是鼓励企业不断提升创新能力，主动适应境外消费者需求变化，推动外贸提质升级。

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