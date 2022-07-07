人民网北京7月7日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人束珏婷7日在例行新闻发布会上表示，5月以来国内消费保持恢复发展势头。接下来，商务部将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹疫情防控和消费促进工作，落实好已出台的稳增长、促消费政策措施，促进消费持续恢复。

束珏婷介绍，在促消费方面，商务部将重点开展以下工作：

一是加力稳住大宗消费。近日，商务部会同有关部门出台了关于搞活汽车流通扩大汽车消费的若干措施，提出支持新能源汽车购买使用、加快活跃二手车市场、促进汽车更新消费、推动汽车平行进口持续健康发展、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等政策措施。下一步，商务部将与相关部门一道，做好政策宣介和落实，确保有关措施尽快落地见效。同时，积极会同相关部门深入开展新能源汽车、绿色建材下乡活动，鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。

二是优化消费平台载体。加快推进国际消费中心城市培育建设，在印发首批培育建设典型经验做法的基础上，进一步加强宣传推广；推动步行街高质量发展，统筹开展智慧商圈、智慧商店示范创建，加快建设一刻钟便民生活圈，提升城市消费。加快健全县域商业体系，推动供应链、物流配送、商品服务下沉和农产品上行，扩大农村消费。

三是办好消费促进活动。在做好疫情防控前提下，组织开展中国国际消费品博览会、国际消费季、中华美食荟等重点活动，指导各地因地制宜开展内容丰富、形式多样的消费促进活动，活跃消费氛围，提振消费信心，激发消费潜力。

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