人民网北京7月7日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人束珏婷7日在例行新闻发布会上表示，6月份，商务部会同中央宣传部、国家发展改革委等12部门组织开展了2022年全国“诚信兴商宣传月”活动，取得了一系列的成果。

束珏婷表示，举办“诚信兴商宣传月”活动，旨在弘扬诚信兴商文化，推动各行业诚信经营，提高市场主体的诚信经营水平，是贯彻落实党中央、国务院关于信用体系建设的重要举措，也是推进商务信用体系建设的重要平台。今年是“诚信兴商宣传月”活动连续开展的第18年。本次活动的主题是“诚信兴商、你我共筑”。宣传月期间，商务部等部门组织开展了“诚信兴业，诚信卫民”、“诚信兴商，央企先行”、“信任消费，品质生活”等19项主题宣传活动，

束珏婷介绍，本次宣传月活动注重服务中小微企业。围绕中小微企业信用融资痛点难点，以新形势下加强信用建设优化营商环境、打造“信用+”融资模式助力中小微企业发展等为主题，开展专题报告、信用融资案例交流分享等，并组织中小微企业与金融机构现场对接签约。

同时，活动注重加强部门合作。本次宣传月活动由商务部会同中央宣传部等12部门联合主办，首次与国务院国资委联合开展主题宣传，充分发挥中央企业示范作用，带头构建“诚信兴商”良好市场环境。

此外，宣传形式丰富多样。宣传月期间，各类媒体积极开展相关宣传报道活动，通过制作、播放公益广告、张贴宣传画册、网上主题活动等形式，诚信兴商理念更加深入人心。

“下一步，我们将持续深化部门合作，推进商务领域信用体系建设，加强诚信文化宣传，积极引导行业协会商会和各类市场主体加强诚信自律，广泛动员社会公众积极参与诚信建设活动，共同构建诚信营商环境。”束珏婷表示。

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