人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

6月末外汇储备规模30713亿美元 境内外汇供求延续基本平衡

2022年07月07日17:14 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月7日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，截至2022年6月末，我国外汇储备规模为30713亿美元，较5月末下降565亿美元，降幅为1.81%。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，6月，我国外汇市场运行平稳，境内外汇供求延续基本平衡。

“国际金融市场上，受主要国家货币政策、通胀预期、全球经济增长前景等因素影响，美元指数显著上涨，主要国家金融资产价格大幅下跌。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。”王春英说。

王春英介绍，当前全球经济增长放缓，通胀居高不下，国际金融市场波动性增大，外部环境更趋复杂严峻。但我国坚持高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模保持总体稳定。

民生银行首席经济学家兼研究院院长温彬表示，从6月的人民币汇率走势看，不论是实际波动率，还是期权隐含波动率均在下降，反映出外汇市场的预期更加平稳。随着疫情防控形势好转和复工复产的推进，我国经济基本面保持良好，有利于国际收支保持平衡和外汇储备保持稳定。

(责编：罗知之、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
6月末外汇储备规模30713亿美元 境内外汇供求延续基本平衡
　　人民网北京7月7日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，截至2022年6月末，我国外汇储备规模为30713亿美元，较5月末下降565亿美元，降幅为1.81%。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，6月，我国外汇市场运行平稳，境内外汇供求延续基本平衡。…
商务部：广泛动员社会公众 共同构建诚信营商环境
　　人民网北京7月7日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人束珏婷7日在例行新闻发布会上表示，6月份，商务部会同中央宣传部、国家发展改革委等12部门组织开展了2022年全国“诚信兴商宣传月”活动，取得了一系列的成果。 束珏婷表示，举办“诚信兴商宣传月”活动，旨在弘扬诚信兴商文化，推动各行业诚信经营，提高市场主体的诚信经营水平，是贯彻落实党中央、国务院关于信用体系建设的重要举措，也是推进商务信用体系建设的重要平台。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部