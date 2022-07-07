人民网北京7月7日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，截至2022年6月末，我国外汇储备规模为30713亿美元，较5月末下降565亿美元，降幅为1.81%。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，6月，我国外汇市场运行平稳，境内外汇供求延续基本平衡。

“国际金融市场上，受主要国家货币政策、通胀预期、全球经济增长前景等因素影响，美元指数显著上涨，主要国家金融资产价格大幅下跌。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。”王春英说。

王春英介绍，当前全球经济增长放缓，通胀居高不下，国际金融市场波动性增大，外部环境更趋复杂严峻。但我国坚持高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模保持总体稳定。

民生银行首席经济学家兼研究院院长温彬表示，从6月的人民币汇率走势看，不论是实际波动率，还是期权隐含波动率均在下降，反映出外汇市场的预期更加平稳。随着疫情防控形势好转和复工复产的推进，我国经济基本面保持良好，有利于国际收支保持平衡和外汇储备保持稳定。

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