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千方百计帮助高校毕业生就业（新时代画卷）

2022年07月07日08:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　近期，山东省威海市环翠区在辖区内打造10处“青年驿站”，为外地来威海求职、创业的青年学子提供不超过5天的免费住宿，并提供政策解读、岗位推介等服务。图为5月25日，“青年驿站”工作人员（左一）为求职高校毕业生提供就业咨询服务。
　　新华社记者 朱 峥摄

　　近年来，北京电子科技职业学院坚持产教融合，与多家企业共建实训基地，助力毕业生就业。图为该校汽车工程学院汽车楼实训室内，教师在指导毕业生（右）调整工业机器人的位置。
　　本报记者 张武军摄

　　组织线上线下专场招聘会，扩大招聘规模；打造网络面试间，为远程面试的学生提供便利；搭建校企合作桥梁，精准开拓更多就业岗位；拓展基层就业空间，支持自主创业和灵活就业……今年以来，各地各部门多措并举，精心护航毕业生求职之路，全力确保高校毕业生就业。

　　今年我国高校毕业生达1076万人，创历史新高。习近平总书记强调，各级党委、政府和社会各界要切实做好高校毕业生就业工作，采取有效措施，克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，千方百计帮助高校毕业生就业，热情支持高校毕业生在各自工作岗位上为党和人民建功立业。

　　《 人民日报 》（ 2022年07月07日 08 版）

(责编：曹淼、李源)

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