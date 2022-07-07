近期，山东省威海市环翠区在辖区内打造10处“青年驿站”，为外地来威海求职、创业的青年学子提供不超过5天的免费住宿，并提供政策解读、岗位推介等服务。图为5月25日，“青年驿站”工作人员（左一）为求职高校毕业生提供就业咨询服务。

新华社记者 朱 峥摄