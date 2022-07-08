原标题：居然之家“先行赔付”再升级 开启家居市场第二次服务升级革命

7月6日，居然之家“居家保”发布会在泰康集团大厦举行，会上宣布，由居然之家和泰康在线联合开发的“居家保”将于8月1日正式上线，未来消费者在居然之家消费即可免费获得一份保单，若产品质量或服务出现问题，消费者均可在线申请赔付或相关售后服务。该保险由泰康在线承保，由居然之家旗下公司承接服务。

居然之家集团董事长兼CEO汪林朋在发布会上表示，2000年居然之家在行业内推行“先行赔付”服务，“先行赔付”服务理念成为整个消费行业的服务标准之一。22年后，居然之家与泰康在线携手上线“居家保”服务，对“先行赔付”进行服务升级。 “居家保”服务旨在保障“先行赔付”服务落地。按照计划，居然之家每年预计投入上亿元保费，让“先行赔付”得到全面贯彻执行。

泰康保险集团创始人、董事长兼首席执行官陈东升表示，诚信是现代商业的基石，诚信水平的提高有助于整个社会交易成本的降低。“居家保”作为泰康在线和居然之家在财产保险业务上的首次合作，是对诚信的保障。未来希望泰康在线“居家保”成为千家万户家居装修生活的小帮手，帮助家居行业消费者化解消费风险，提升家居行业消费满意度。

据居然之家新零售集团新零售营销管理中心总监董琦介绍，“居家保”由居然之家新零售集团统一投保，泰康在线承保。消费者在居然之家装饰公司装修或在居然之家卖场购物，在工程竣工验收交付或商品送货安装之后的三年“三包”服务期之内（家装防水工程“三包”服务期6年）由居然之家向泰康在线统一承保，“三包”期内出现的质量服务问题由居然之家承担“先行赔付”责任，“先行赔付”发生的费用由泰康保险公司支付。

泰康在线副总裁方远近在发言中介绍，泰康保险集团在全国范围内拥有各级保险分支机构已超4000家。泰康在线自成立以来，不断发挥互联网保险的优势，推出多款创新保险产品。相信有了泰康在线的加持，“居家保”将充分发挥保险保障并满足人民对于美好生活的需求的作用，助力经济社会的高质量发展。

对此董琦也表示，“居家保”不仅帮助消费者从居然之家获得更加贴心的服务，通过提高居然之家数字化服务能力来提升消费者服务体验，更能通过保险产品的约束与使用规范，进一步优化居然之家的服务管理，快速降低厂商的服务成本，引导经销商将更多精力用于提升服务质量，有效提升行业效率。

“居家保”计划于8月1日率先在北京地区试点，年底在全国上线，预计2022年下半年涵盖的订单量将超过50万笔。以居然之家的业务规模，全年提供超亿元的保障，服务网络全面覆盖居然之家门店及各条业务线，“居家保”将实现年服务家庭用户数300万户。

(责编：曹淼、李源)