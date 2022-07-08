原标题：6月商品销售同比提升超20%，苏宁易购海尔打造零供合作样板

2022年进入“下半场”，为助力经济加速回暖，满足用户消费升级需求，推动行业在变革中增长，苏宁易购与海尔进一步深化战略合作。双方表示，将以“717燃购生活节”、家电消费补贴等活动为契机，持续加码在商品供应链、用户服务、场景体验等方面的合作力度，把握市场新机遇，实现高质量发展。

海尔智家中国区总经理徐萌表示，双方的合作成果充分证明了苏宁易购是可信赖的战略合作伙伴，“过去一年，苏宁易购逐步走出困境，迎来稳健向好发展，海尔始终支持苏宁易购发展，并坚信双方一定能达成‘717燃购生活节’的销售目标。”

6月销售同比增长超20%，合作规模效益持续提升

今年上半年，苏宁易购与海尔发挥各自全渠道、全品类资源优势，提升经营质量，引领行业趋势，合作成果丰硕。数据显示，今年1-6月，卡萨帝品牌在苏宁易购线下渠道销售持续提升，占比达25%，进一步巩固高端市场份额。同时，苏宁易购与海尔在下沉市场的合作迈上新台阶，今年上半年，苏宁易购零售云渠道海尔商品销售实现30%以上增长。在刚刚过去的6月，海尔商品在苏宁易购全渠道销售达14亿元，同比增长超20%，规模与效益稳步提升。

在重点商品及供应链合作方面，海尔空调产品在上半年受疫情影响市场整体遇冷的行情下，依托苏宁易购渠道实现“逆势上扬”，销售同比增长26%。其中，双方合作的战略单品KKC空调，自3月上线至6月共售出15万套，销售规模超2021年全年。为持续提升合作效率，扩大商品销售规模，双方还通过SSL02创新模式合作，将海尔全系的供应链引入苏宁易购平台，进一步丰富产品供应链，为用户提供更具品质、更加丰富的产品选择。

冲刺15亿元目标，“717燃购生活节”加码三重补贴

针对下阶段发展，苏宁易购与海尔表示，近期将着力打造“717燃购生活节”，冲刺15亿元目标，力争实现30%的销售增长。

据了解，“717燃购生活节”将于7月8日启动并持续至7月17日。基于海尔全品类及生态资源优势和苏宁易购线上线下融合的渠道优势，双方将重点发力场景化、智能化和成套化。根据不同家庭场景消费需求，苏宁易购和海尔为用户提供智慧厨房、智慧衣帽间、智慧浴室、智慧客厅4大场景，同步推出定制化设计体验活动，以及5500场门店品鉴会，全面升级用户场景化、一站式购物体验。

品牌节期间，双方还将持续在用户端发力消费补贴。针对不同消费需求，双方将积极响应政策号召，联合推出“政府+苏宁易购+海尔”三重消费补贴，鼓励用户开展家电以旧换新，用户在苏宁易购渠道购买海尔产品，最高享400元以旧换新补贴。

面向未来，双方表示将强化用户导向，聚焦用户权益，持续优化场景体验、提升商品丰富度，价码优惠补贴力度，升级用户全流程购物体验。

(责编：董童、李源)