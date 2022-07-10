本报北京7月9日电 （记者刘毅、寇江泽）7月9日，生态环境部有关负责人通报了今年1至6月全国生态环境质量状况。各项监测数据表明，今年上半年全国生态环境质量持续改善。

在环境空气状况方面，今年上半年，全国空气质量总体改善。地级及以上城市空气质量优良天数比例达到84.6%，同比上升0.3个百分点；PM2.5浓度为32微克/立方米，同比下降5.9%。京津冀及周边地区空气质量优良天数比例同比上升1.3个百分点，PM2.5浓度同比下降4.1%。

在水生态环境状况方面，今年上半年，全国地表水环境质量持续向好。地表水Ⅰ—Ⅲ类水质（优良水质）断面比例为85.7%，同比上升4.0个百分点；劣Ⅴ类水质断面比例为1.1%，同比下降0.8个百分点。

重点流域Ⅰ—Ⅲ类水质断面比例为87.3%，同比上升3.8个百分点；劣Ⅴ类水质断面比例为0.8%，同比下降1.0个百分点。其中，长江、黄河流域Ⅰ—Ⅲ类水质断面比例分别为97.0%、82.4%，同比分别上升2.0个百分点、5.8个百分点；长江流域无劣Ⅴ类水质断面，同比下降0.4个百分点，黄河流域劣Ⅴ类水质断面为3.4%，同比下降2.3个百分点。重点湖（库）中，Ⅰ—Ⅲ类水质湖库个数占比为76.2%，同比上升3.3个百分点；劣Ⅴ类水质湖库个数占比为5.2%，同比下降0.5个百分点。

今年上半年，全国土壤环境状况、地下水环境质量、自然生态状况、声环境质量总体稳定。

今年以来，我国持续推进绿色低碳发展，加强污染治理和生态保护修复，处理好发展和减排的关系，促进人与自然和谐共生。各地区各部门深入打好污染防治攻坚战，强化大气多污染物协同控制和区域协同治理，加大重要河湖、海湾污染整治力度，持续推进土壤污染防治，美丽中国建设取得新进展。

生态环境部有关负责人表示，今年上半年，全国地级及以上城市臭氧浓度为144微克/立方米，同比上升4.3%；长三角地区、汾渭平原空气质量优良天数比例同比分别下降5.4个百分点、5.1个百分点，PM2.5浓度同比分别上升2.9%和4.3%。蓝天保卫战等污染防治攻坚战还需持续推进，深入打好。

《 人民日报 》（ 2022年07月10日 01 版）

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