人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

上半年全国生态环境质量持续改善（新数据 新看点）

2022年07月10日05:00 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京7月9日电  （记者刘毅、寇江泽）7月9日，生态环境部有关负责人通报了今年1至6月全国生态环境质量状况。各项监测数据表明，今年上半年全国生态环境质量持续改善。

　　在环境空气状况方面，今年上半年，全国空气质量总体改善。地级及以上城市空气质量优良天数比例达到84.6%，同比上升0.3个百分点；PM2.5浓度为32微克/立方米，同比下降5.9%。京津冀及周边地区空气质量优良天数比例同比上升1.3个百分点，PM2.5浓度同比下降4.1%。

　　在水生态环境状况方面，今年上半年，全国地表水环境质量持续向好。地表水Ⅰ—Ⅲ类水质（优良水质）断面比例为85.7%，同比上升4.0个百分点；劣Ⅴ类水质断面比例为1.1%，同比下降0.8个百分点。

　　重点流域Ⅰ—Ⅲ类水质断面比例为87.3%，同比上升3.8个百分点；劣Ⅴ类水质断面比例为0.8%，同比下降1.0个百分点。其中，长江、黄河流域Ⅰ—Ⅲ类水质断面比例分别为97.0%、82.4%，同比分别上升2.0个百分点、5.8个百分点；长江流域无劣Ⅴ类水质断面，同比下降0.4个百分点，黄河流域劣Ⅴ类水质断面为3.4%，同比下降2.3个百分点。重点湖（库）中，Ⅰ—Ⅲ类水质湖库个数占比为76.2%，同比上升3.3个百分点；劣Ⅴ类水质湖库个数占比为5.2%，同比下降0.5个百分点。

　　今年上半年，全国土壤环境状况、地下水环境质量、自然生态状况、声环境质量总体稳定。

　　今年以来，我国持续推进绿色低碳发展，加强污染治理和生态保护修复，处理好发展和减排的关系，促进人与自然和谐共生。各地区各部门深入打好污染防治攻坚战，强化大气多污染物协同控制和区域协同治理，加大重要河湖、海湾污染整治力度，持续推进土壤污染防治，美丽中国建设取得新进展。

　　生态环境部有关负责人表示，今年上半年，全国地级及以上城市臭氧浓度为144微克/立方米，同比上升4.3%；长三角地区、汾渭平原空气质量优良天数比例同比分别下降5.4个百分点、5.1个百分点，PM2.5浓度同比分别上升2.9%和4.3%。蓝天保卫战等污染防治攻坚战还需持续推进，深入打好。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月10日 01 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
传递时代交接棒 发现最美铁路人
　　2022年6月20日，G51次列车从北京西站发出，这标志着京广高铁京武段常态化按时速350公里高标运营，是京广高铁安全标准示范线建设的重大成果，中国铁路又一高品质标杆列车成功开行。 交通强国，铁路先行。…
旧站换新颜 枢纽建设彰显铁路发展新风采
　　近年来，在交通强国战略背景下，我国铁路事业发展进程持续加快，随着“四纵四横”高铁网提前建成，“八纵八横”高铁网加密成型，铁路枢纽建设也在如火如荼地进行中。 北京丰台站蜕变为“亚洲最大铁路枢纽客站”，北京西站不断优化服务功能……铁路枢纽的建设彰显出中国铁路创新发展的有力步伐。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部