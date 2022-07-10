本报北京7月9日电 （记者陆娅楠）国家统计局9日发布的数据显示，我国疫情防控总体形势向稳趋好，重要民生商品供应充足，6月份全国CPI（居民消费价格指数）同比上涨2.5%，居民消费价格运行总体平稳。

从环比看，CPI由上月下降0.2%转为持平。其中，食品价格下降1.6%，降幅比上月扩大0.3个百分点，影响CPI下降约0.3个百分点。非食品价格上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点，影响CPI上涨约0.32个百分点。非食品中，服务消费有所恢复，飞机票和旅游价格分别上涨19.2%和1.2%，宾馆住宿价格由上月下降0.7%转为上涨0.3%。

从同比看，CPI上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要是去年基数走低所致。其中，食品价格上涨2.9%，涨幅比上月扩大0.6个百分点，影响CPI上涨约0.51个百分点。非食品价格上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，影响CPI上涨约2.01个百分点。

《 人民日报 》（ 2022年07月10日 01 版）

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