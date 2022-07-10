本报记者 赵展慧

制图：张丹峰

专属商业养老保险已经走过一年多的试点期。去年6月1日，银保监会在浙江省和重庆市开展专属商业养老保险试点。今年2月，银保监会印发通知，明确从今年3月1日起，将专属商业养老保险试点区域扩大到全国范围，在原有6家试点公司基础上，允许养老保险公司参加试点，专属商业养老保险试点实现试点区域和参与主体的双扩容。

根据银保监会数据，截至今年6月末，专属商业养老保险承保保单合计19.6万件，累计保费22.1亿元。这种专属商业养老保险适合哪些人投保，试点扩容后将如何更好满足养老需求？记者采访了相关试点地区和保险公司。

对灵活就业人员等群体有优势

今年4月，在重庆做瑜伽老师的吕女士在详细咨询中国人保寿险试点销售的专属商业养老保险产品后，没怎么犹豫就投保了，“投保起点低、缴费灵活、收益有保障，像为我量身定制的一样！”

作为自由职业者，吕女士收入不是很稳定，虽然自己缴纳了基本社保，但仍然担心不能满足退休后的养老需求。“专属商业养老保险保费年缴或月缴都可以，还支持趸交、定期追加保费和不定期追加保费，适合我们这样的灵活就业人群。”吕女士首期缴费3000元，今后准备视收入情况不定期地追加保费。

试点过程中，专属商业养老保险尤其受到新产业、新业态从业人员和灵活就业人员的欢迎。银保监会数据显示，截至今年6月末，快递员、外卖员等新产业、新业态从业人员投保近3万件。根据重庆银保监局的统计，截至今年6月1日，重庆市灵活就业人员参保人数占总人数比例超过60%。为何这一新产品让他们觉得“对路子”？

根据银保监会发布的《专属商业养老保险业务方案》，专属商业养老保险是指以养老保障为目的，领取年龄在60周岁及以上的个人养老年金保险产品。清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心研究负责人朱俊生认为，该产品“专属”特性明显：不同于现行商业养老保险存在的领取期短、积累期退保相对自由的问题，专属商业养老保险对领取年龄、积累期、领取期年限以及退保规则等作出限制性要求，强化养老保险产品的长期属性；服务新产业、新业态从业人员和各种灵活就业人员的养老需求，有助于弥补该群体养老保障的明显不足。

从试点情况来看，该产品对灵活就业人员等专属养老群体来说有不少优势。“一是普惠让利，最大程度压降初始费用，目前多家公司仍执行零初始费用的优惠政策，对参保者更实惠；二是高度灵活，投保门槛低，部分产品最低100元可投，续期缴费灵活，选择月付年缴均可，甚至经济紧张时可暂停缴纳，养老险账户不会失效。”浙江银保监局相关负责人表示。

重庆银保监局相关负责人认为，专属商业养老保险有安全性、长期性、可选择性等特点：账户有最低保证利率；明确长期持有至60岁进入领取期，退保要求更严格；产品提供“稳健”和“进取”两种账户供投保人自由选择或组合配置，有效期内两种账户可进行转换。

“还有一部分成熟的保险消费者会自行研究政策和产品并通过互联网自主投保，询问在线客服的问题细致深入，体现出消费者对养老规划的重视。”中国太保寿险相关负责人表示。

扩围后提供更完善的产品和服务

3月1日，天津市首单专属商业养老保险试点落地；3月23日，青海省首单专属商业养老保险产品签约……试点正式扩围后，各地积极响应，专属商业养老保险正在惠及更多人群。

截至试点扩容前的今年2月末，试点公司承保专属商业养老保险保单7.18万件，累计保费4.72亿元。试点扩容后，投保人群和保费呈现较快增长。“扩容后的3个月内，重庆市参保人数从3700余人增加到1万多人，增长近2倍，显示出专属商业养老保险产品的市场接受度、影响力显著增强。”重庆银保监局相关负责人表示。

“养老保险公司的加入，能让专属商业养老保险产品更多元，从而更好满足居民多层次养老保障需求。”中国太保寿险相关负责人认为，试点扩围能促进良性竞争、提高市场供给效率。

扩大试点也有力推动了保险公司的业务发展。在全国范围推广产品，有助于通过规模效应摊薄成本，增强拓展市场动力。

新加入试点的养老保险公司正在积极筹备相关产品。平安养老保险股份有限公司正在加紧筹划专属商业养老保险产品。“试点扩围后养老保险公司能够加入进来，不仅拓展了业务空间，还可以与既有业务打通，为个人养老提供更完善的产品和服务。”平安养老险相关负责人表示，未来，保险公司可以整合年金和专属商业养老保险等潜在的第三支柱产品，推动打通第二、三支柱。

专家分析，加速推广专属商业养老保险，对加快促进和规范发展第三支柱养老保险、推动我国养老金总量增长和结构优化意义重大，能够为我国养老体系提供有效支撑。今年2月中国保险资产管理业协会发布的《中国养老财富储备调查报告（2021）》显示，我国养老金体系还存在结构性问题。目前，养老保险体系中第一支柱基本养老保险仍占大头，占70%以上；企业年金和职业年金构成的第二支柱约占20%多；包括商业养老保险在内的第三支柱占比尚不足1%。

多家养老保险公司表示，随着试点扩围，政策影响力也将随之扩大，推动消费者提高社会养老意识，有利于壮大第三支柱。

还需增强险种吸引力

扩大专属商业养老保险试点，为养老产业增加机遇的同时也面临一些挑战。

“专属商业养老保险突出普惠性，以销售成本最小化实现客户利益最大化，较难激发各类销售渠道的积极性。”浙江银保监局相关负责人表示，下一步要指导保险公司建立与专属商业养老保险业务长期发展相适应的内部管理机制，包括中长期目标管理机制、风险管控机制等，加强销售人员培训；同时，完善专属商业养老保险业务发展评估指标体系，引导公司不断提升险种覆盖面、优化参保人群结构。

同时，专属商业养老保险产品的吸引力也有待提升。目前专属商业养老保险产品有稳健型与进取型两种不同投资风格的账户，均设有保底利率，能满足一部分消费者的风险偏好，但试点过程中也有部分消费者希望有更高的保底利率。专属商业养老保险在收益率上面临与银行理财产品等其他金融产品的对比压力。这有赖于保险公司不断创新、提供多元化的产品和服务。

今年4月，国务院办公厅印发《关于推动个人养老金发展的意见》，个人养老金制度落地，助力第三支柱养老保险进一步打开市场空间。业内期待，专属商业养老保险进一步与第三支柱新政策衔接，以获得税收递延等税惠政策支持，提升产品吸引力。





《 人民日报 》（ 2022年07月10日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)