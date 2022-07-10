本报北京7月9日电 （记者王浩）7月9日，黄河下游“十四五”防洪工程开工动员会在黄河郑州段保合寨控导工程举行。黄河下游“十四五”防洪工程是国务院部署实施的150项重大水利工程之一，也是今年重点推进的55项重大水利工程之一。工程建设范围为黄河干流河南省洛阳市孟津区白鹤镇至山东省东营市垦利区入海口，治理河道长度878千米，涉及山东、河南两省14个市42个县（区）。主要建设任务是在现有防洪工程基础上，开展控导工程续建，险工和控导工程改建加固，涝河河口堤防、黄河干流河口堤防工程达标建设，堤顶防汛路和险工控导工程管理路改建等。工程总投资31.85亿元，总工期36个月。

黄河下游是“地上悬河”，工程建成后，将进一步完善黄河下游防洪工程体系，有效改善游荡性河段河势，提高河道排洪输沙能力，对保障黄河长治久安、促进流域区域高质量发展具有重要意义。水利部黄河水利委员会和有关单位以及各参建单位将强化协调指导，科学组织、严格管理、精心施工，共同把这一事关黄河防洪安全的重大工程建设好，早日发挥造福人民的巨大效益。

《 人民日报 》（ 2022年07月10日 04 版）

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