本报拉萨7月9日电 （记者袁泉）记者从西藏自治区党委宣传部新闻发布会上获悉：党的十八大以来，西藏交通运输发展取得重大成就，全区公路通车总里程由6.52万公里上升至12.07万公里。

“十二五”末，西藏公路密度仅为5.31公里/百平方公里，目前已增长到9.78公里/百平方公里，基本形成了以拉萨为中心、区内外连通、地市间相连、县乡村通达的布局合理、功能完备的公路交通网络。特别是“十三五”以来，西藏创造了年均增长公路通车里程8000多公里的高原奇迹。自2012年至今年6月底，全区累计完成交通运输固定资产投资3399.49亿元。

全区高等级（高速）公路通车里程由2012年底的38公里增加到目前的1105公里，以拉萨为中心的“3小时综合交通圈”正加快形成。今年1月至6月，西藏公路交通项目累计完成投资87.71亿元，占年度目标任务的40.61%。

《 人民日报 》（ 2022年07月10日 02 版）

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