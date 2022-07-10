原标题：保障消费能力 力促消费恢复

受新冠肺炎疫情等因素影响，居民消费能力和消费意愿受到一定程度的影响。为应对冲击，各地各部门加强就业帮扶，拓宽增收渠道，保障居民收入增长，力促消费恢复。当前，各地在保障消费能力方面做了哪些工作？促进消费恢复成效如何？

稳就业促消费

当前，消费特别是接触型消费恢复较慢，中小微企业、个体工商户和服务业领域面临较多困难。福建省从稳住消费服务市场主体、增加就业提高收入等方面综合施策，保障居民消费能力。

“帮助企业渡过难关是最紧迫的任务，只有保市场主体，才能保就业保民生保消费。”福建省财政厅党组成员、总会计师谢隆进表示，福建省加速实施组合式税费支持政策，激发市场主体活力。

数据显示，今年1月份至5月份，福建省完成退税408亿元，涉及5.2万户市场主体。“退税政策在上半年集中释放，这对于缓解企业资金压力，提高市场信心，尤其是在稳住消费服务市场主体方面将起到积极作用。”谢隆进说。

此外，福建还提高了稳岗返还标准。在前期将中小微企业稳岗返还比例由60%提高至90%的基础上，将大型企业稳岗返还比例由30%提高至50%，助企纾困，稳定就业。

为加强就业帮扶，提振居民消费能力，江苏对受疫情影响较大的餐饮、零售、旅游等22个困难行业，及今年累计出现1个以上中高风险疫情地区的经营困难中小微企业，允许申请阶段性缓缴养老、失业和工伤保险费。截至5月底，江苏已减轻企业社保费负担63.5亿元。

“降低社保费率、缓缴社保费政策，既是让困难行业企业缓一口气，也是为广大就业者兜底。”江苏省财政厅社会保障处相关负责人说。

帮助高校毕业生找到高质量的就业岗位，有助于充分发挥其专业技术优势，稳定社会收入水平和社会消费。

正值毕业季，连日来，厦门市积极牵头搭建“政校企”合作平台，举办线上线下专场招聘会，多措并举促进应届毕业生就业，新增各类毕业生岗位近万个。截至目前，厦门市2022届在厦高校毕业生超过6万人，在厦高校毕业生就业落实率超六成。

福建省人社厅党组成员、副厅长童长峰表示，福建综合运用政策补贴工具，如为企业发放社保补贴、一次性吸纳就业补贴和一次性扩岗补助等，鼓励和支持企业吸纳高校毕业生就业，拓展新兴领域就业空间，推动高校毕业生多渠道多形式就业。

专家表示，各地高质量的帮扶举措，稳定了就业水平，提升了消费能力，为恢复消费注入了动力。

拓宽增收渠道

前段时间，失业2个月的南京市民汪大龙找到了一份新职业——T3出行网约车司机。“每天跑车10个小时左右，月薪能达1万多元。”汪大龙说，有了收入，消费才有底气。

“今年以来，T3出行在江苏省内12个运营城市持续招募网约车司机，预计提供超过5万个岗位。”T3出行党委书记、CEO崔大勇告诉记者，他们将继续发挥技术平台优势，创造更多就业机会，以居民就业的稳拉动居民消费的升。

“两个轮子”的外卖骑手、“三个轮子”的快递小哥、“四个轮子”的网约车司机……江苏着力推动平台经济与新就业形态互相成就，成为稳就业、保就业、促消费的重要抓手之一。

“虽然疫情也带来不少小冲击，但总体上收入还是增长的。”陕西西安市临潼区骊山街道东安村村民郑楠楠说。

郑楠楠前些年在外地搞餐饮。2020年4月以来，她在村里的后瀛民宿有了份新工作。郑楠楠说，现在每月工资约有3800元，这让她在兼顾家庭之余比单纯务农增收不少，家庭生活更有保障。

在西安，像这样的村子还有很多。西安市高陵区张卜街道张家村党支部书记、村委会主任程军告诉记者，这几年的村企合作让该村总资产达3467万元，2021年项目经营收入达460万元。村民不仅有分红，还增加了务工收入，在家门口享受到改革带来的红利。

业内专家表示，要充分利用新经济形态的优势，大力发展服务业，激发重点群体增收活力，稳定工资性收入预期，拓宽财产性收入渠道，切实增强居民消费能力。

激发消费活力

在多渠道促进居民增收，切实提高消费能力的同时，也要鼓励市场主体提高产品和服务质量，使供给体系更加适应群众高品质生活的需要，激发群众消费意愿。

农村是消费领域的短板，但在扩大内需上也具有巨大的想象空间。

陕西西安既通过就业增收等手段让村民“有钱花”，也着力推动涉农区县、开发区的商业高质量发展，让农民“有地儿花”，实现农民增收与消费提质良性循环。

前不久，西安印发了《加强县域商业体系建设促进农村消费实施方案（2021—2025年）》，提出提高农民收入水平、丰富农村消费市场等任务。

西安市商务局相关负责人表示，要引导新产品、新服务、新技术、新理念下乡，缩小城乡消费差距，让农民在家门口享受与城市同样标准的产品与服务，激发农村消费活力。

日前，江苏省政府办公厅印发了《关于进一步释放消费潜力促进消费加快恢复和高质量发展的实施意见》，提出了“促进市场加快复苏，充分激发和释放消费需求”“持续稳市场预期，进一步增强消费潜能动力”“把握消费升级趋势，全力打造品质消费新高地”等五方面23项重点举措。

“《意见》鼓励各地发放惠民券、免费券、现金补贴，推出旅游景区门票减免、淡季免费开放、演出票打折等惠民措施等‘真金白银’补贴福利，放大消费‘乘数效应’，进一步刺激消费。”江苏省商务厅有关负责人介绍。

据介绍，在稳定就业基础上，江苏各地正加快激活消费“主引擎”，掀起“月月有活动、季季有主题、全年可持续”促消费热潮。今年1月份至5月份，江苏实现社会消费品零售总额16967亿元，消费复苏进度加快。（记者 刘春沐阳 杨开新 蒋 波）

(责编：鲁婧、初梓瑞)