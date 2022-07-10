原标题：推动5G生态建设强化产业链抗风险能力

【智眼看5G】

由国家发展改革委、科学技术部、工业和信息化部与黑龙江省人民政府共同主办的2022世界5G大会将于8月10日—12日在黑龙江省哈尔滨市召开。

中国工程院院士、未来移动通信论坛理事长邬贺铨院士说：“与我国5G商用同步，世界5G大会聚集全球产学研用各方力量，在5G应用走深向实层面拉起了大旗。”

补移动信息产业链短板

回望中国移动通信产业链崛起之路，邬贺铨表示，为支持中国3G标准TD—SCDMA产业化，中国几乎从零起步拉起了一条产业链，为中国移动通信产业发展奠定了重要基础。

所谓标准之争，终要落地生根才能释放价值。尽管3G时代移动通信产业已进入全球供应链模式，但先于我国TD—SCDMA标准商用的其他两项3G国际标准已有一定的产业成熟度，对TD—SCDMA标准产业化达成默契抵制。

如邬贺铨所言，在全球供应链模式下，3G时代如能很容易利用全球资源，我国产业界可能会缺乏自建产业链的主动性和积极性。反之，4G时代全球供应链稳定，有全球资源可以合理使用，产业链中存在的一些短板就不容易被发现，或被忽略，当5G时代全球供应链被人为割裂时，这些产业短板便一一显现。

邬贺铨指出，我国构建了一个相对其他国家更完整的5G产业链，但在一些关键核心环节，有短板，比如工具软件还受制于人，制造工艺技术还在“长臂管辖”的风险中，终端操作系统还未摆脱对外依赖，产业链抗风险能力需要进一步加强。

邬贺铨说：“国际产业环境已发生了很大变化，希望各界在关注进一步深化5G建设和应用的同时，能够更多聚焦于5G生态建设，以增强5G产业链生命力。”

但是，拥有一条完备的产业链不等于拉起了一个健康的产业生态，就如鸿蒙操作系统已在5G终端成功应用，但不等于它拥有了足以和安卓、iOS竞争的大生态，打破先入为主者构建的生态花园，后来者需要付出代价，需要全社会心往一处想、劲往一处使。

需打通5G工业化应用道路

邬贺铨说：“商用3年，我国5G建设达到预期，但是，应用尚未形成规模，相关技术成熟度还有待提升，5G的能力还没真正展现出来。”

随着我国5G网络建设全面铺开，超清视频、虚拟现实、增强现实、车联网等创新应用崭露头角，工业互联网典型应用遍地开花，但与人们理想中的5G还有不小差距。

邬贺铨说：“无论是消费端还是工业场景，5G应用爆发滞后是正常现象，移动网络的覆盖和用户发展到一定规模后，移动通信的应用生态才会被催生出来。”

尽管我国具备商业价值的5G典型应用场景，已覆盖国民经济97个大类的40个，5G应用案例累计超过2万个，但邬贺铨强调：“应用创新还在路上。”

就如手机终端对5G的不可或缺，5G工业模组为工业场景提供了一条高清视频、AR/VR等宽带无线接入应用的通道。

“绝不能把公众网上的终端商业模式直接搬到工业领域。”邬贺铨指出，每个行业乃至每个企业的需求和使用场景千差万别，工业模组很难做到消费终端的规模，成本不那么容易降下来，这是工业模组应用的挑战。

“尽管有诸多难题，也并非无解。”邬贺铨说，“工业企业更熟悉工业模组，他们的主动作为会有效推动问题的解决，我国的大型工业企业已积极行动起来。”

邬贺铨强调，5G工业应用个性化门槛较高，需要ICT（信息与通讯技术）企业和传统工业企业紧密合作才能推动5G在工业场景真正落地，进而有效支撑我国工业高质量可持续发展。

为“数字龙江”建设赋能

黑龙江省高度重视数字经济发展，将其视为换道超车的四大新引擎之首，2022世界5G大会“搭建跨区域产业协作联动桥梁，切实赋能数字龙江发展”，是公众关注的重要议题。

邬贺铨说：“黑龙江省是我国的大森林、大粮仓，也是能源基地和老工业基地。我们看到，5G无人机感知遥测已开始赋能黑龙江省森林防火、森林培育，5G无人驾驶等技术也在农业耕作上大规模应用。通过5G等数字化技术让黑龙江支柱产业——制造业也焕发青春，需要各界贡献更多的智慧，付出更多的努力。”

邬贺铨指出，相比我国其他省份，黑龙江省民营企业、中小型创新企业的比重还比较小，进一步改善中小企业营商环境，5G技术大有可为。比如，通过5G物联网传感器，实时监控企业生产状况，为银行信贷提供参考依据。

“黑龙江省诸多名校技术成果领先，航空航天、卫星通信、新材料、生物医药等高水平技术成果在我国各省份广泛落地。”邬贺铨说，“有技术，有场景，黑龙江省有望成为新一轮工业革命中，我国以5G为代表的新技术推动经济建设的先行者、示范地。”（记者 刘艳）

(责编：鲁婧、初梓瑞)