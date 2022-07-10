王绍绍

人民网北京7月10日电 （王绍绍、实习生尹柳玉）日前，工业和信息化部、发展改革委、财政部、生态环境部、国资委、市场监管总局六部门联合印发了《工业能效提升行动计划》（以下简称《行动计划》）。

“《行动计划》提出了一系列重点任务和行动，将进一步推进提升数字基础设施能效水平，充分发挥数字化技术对各领域节能提效的赋能作用，助力数字化绿色化协同转型。”中国信息通信研究院肖荣美在接受人民网财经采访时表示。

《行动计划》有利于推动数字基础设施节能提效

近年来，工业和信息化部会同相关部门发布实施《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》等政策文件，每年遴选推广《国家通信业节能技术产品推荐目录》，并持续开展国家绿色数据中心建设，有力推进信息通信行业节能提效。

数字基础设施能源利用效率显著提高，据中国信通院测算（下同），通信行业单位信息流量电能耗从2017年的54.4 kWh/TB下降到2020年的31.7kWh/TB，肖荣美认为，随着我国数字经济快速发展，数据中心、通信基站和机房等数字基础设施能源消费呈较快增长态势。

据测算，2017至2020年我国信息通信领域规模以上数据中心年耗电量年均增长28%，2020年5G基站耗电量同比增速达到19%。预计到“十四五”末，数据中心、5G基站耗电量将在2020年基础上翻一番。

“同时，数字基础设施更新迭代快，部分已建设施能效水平相对偏低，数字基础设施高效节能技术产品供给能力有进一步提升空间。加快推进数字基础设施节能提效，已经成为各界共识。”肖荣美说。

在肖荣美看来，《行动计划》高度重视推动数字基础设施节能提效，以数据中心、通信基站、通信机房等为落脚点，多措并举推动能效提升。具体体现在以下几个方面：

一是鼓励全国性布局数据中心企业探索建立算力负载-可再生能源消纳智能匹配调度等模式，提高数据中心整体能效和可再生能源利用水平。新建数据中心要主动对标国家绿色数据中心评价指标要求，应用高效节能技术产品，高起点建设绿色数据中心。已建数据中心要积极应用国家工业和信息化领域节能技术装备产品推荐目录中的先进节能技术产品，加快节能提效技术改造升级。

二是基础电信企业要加强节能技术应用，推进新型散热技术、软件节能技术，以及硬件技术创新应用，推广智能化电源系统、优化备电蓄电池配置等，降低基站能耗。要积极引入第三方服务机构开展节能诊断，应用诊断结果实施已建设施节能改造升级，形成节能诊断典型案例并在行业内推广。“这指引了通信基站和通信机房重点领域能效提升绿色升级重点方向。”肖荣美说。

《行动计划》有利于加快数字技术应用助力工业节能提效

据全球电子可持续发展推进协会（GeSI）称，未来十年数字技术通过赋能能源、工业等行业，将减少全球碳排放的20%。《欧洲工业战略（2020）》提出气候中立和数字化双重转型战略，并在“地平线欧洲”计划中提供7.2亿欧元支持制造业和建筑业数字化转型减碳。我国推进数字技术赋能节能提效具有较好的基础。据测算，2017年数字技术赋能我国工业减少碳排放总量比2012年增加了26%。

“加快推进数字化绿色化协同转型已成全球共识。”肖荣美认为，数字技术对工业节能提效具有加速作用，通过对产品绿色设计、生产工艺优化、能源管控、工序协同和资源调度等实施智慧管理与优化，实现能源利用效率提升。

肖荣美表示，《行动计划》聚焦设备工序上云/数字化改造、能效数据采集分析、解决方案供给、应用模式创新等重点方向提出系列任务，并提出加快构建资源库等配套措施，瞄准重点，靶向发力，推动数字能效提档升级。

一是推动数字技术在节能提效领域的研发应用，积极构建面向能效管理的数字孪生系统。有关企业、研究机构、高校要结合行业实践和数字技术特点，利用云计算、人工智能等技术实现能源消耗和碳资产的数字化追踪、集中化管理、智能化调度，形成一批数字技术赋能工业节能提效典型案例。

二是结合行业、企业能效提升实际需求，加大数字化绿色化协同发展解决方案供给力度。面向不同子领域、不同环节数字节能提效具体需求，提供针对性赋能方案。充分发挥地方现有能效管理与服务平台作用，强化工业企业和产业链上下游用能数据采集分析与数据认证，构建产业链上下游的能效数据管理与交互机制。

三是完善重点行业数字能效提升全景图，打造解决方案资源库。从行业层面推进应用场景开发和解决方案供给，加快重点用能设备、工序等数字化改造和上云用云，加速构建“工业互联网+能效管理”生态。积极探索形成一批重点行业领域“工业互联网+能效管理”典型应用场景，驱动产业链上下游资源泛在互联、联动采集分析和协同运作。

在肖荣美看来，《行动计划》为数字基础设施节能提效以及数字能效提档升级指明了方向，有助于凝聚共识，充分调动各方力量切实推进数字化绿色化协同转型，推动工业能效提升再上新台阶。

(责编：鲁婧、高雷)