人民网北京7月10日电 （记者鲁婧）据国家市场监督管理总局官网消息，近日，根据《中华人民共和国反垄断法》，国家市场监督管理总局对28起未依法申报违法实施经营者集中案件作出行政处罚决定，并依法将行政处罚决定书予以公告。据悉，本次公开案件均为过去应当申报而未申报的交易。

据了解，随着反垄断常态化监管的深入推进，企业经营者集中申报意识不断提高，积极自查历史交易，主动报告涉嫌未依法申报行为并积极配合调查。国家市场监督管理总局正依法加快完成存量案件清理工作，助力企业轻装上阵，推动企业和行业持续健康发展。其余案件处罚决定书将陆续公开。

以下为本次行政处罚决定书具体公告：

国家市场监督管理总局官网截图

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