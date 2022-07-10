市场监管总局发布28起行政处罚决定书！多家企业因违反《反垄断法》被罚
2022年07月10日15:14 | 来源：人民网
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人民网北京7月10日电 （记者鲁婧）据国家市场监督管理总局官网消息，近日，根据《中华人民共和国反垄断法》，国家市场监督管理总局对28起未依法申报违法实施经营者集中案件作出行政处罚决定，并依法将行政处罚决定书予以公告。据悉，本次公开案件均为过去应当申报而未申报的交易。
据了解，随着反垄断常态化监管的深入推进，企业经营者集中申报意识不断提高，积极自查历史交易，主动报告涉嫌未依法申报行为并积极配合调查。国家市场监督管理总局正依法加快完成存量案件清理工作，助力企业轻装上阵，推动企业和行业持续健康发展。其余案件处罚决定书将陆续公开。
以下为本次行政处罚决定书具体公告：
国家市场监督管理总局官网截图
(责编：鲁婧、高雷)
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