上海中心气象台10日下午发出高温红色预警信号。10日上海日最高气温定格在40摄氏度，这也是上海有气象记录以来年度最早的一个40摄氏度高温日。

上海近期出现一波持续的高温热浪天气，10日已是持续高温的第6天，也是今年第11个高温日。一大早，气象台的高温橙色预警先行，刚过9时，中心城区徐家汇站的实测气温就冲上高温线，13时40分升至39摄氏度，14时15分更新高温橙色预警信号为高温红色预警信号，日最高气温最终定格在40摄氏度，维持了约3分钟。

气象部门的资料显示，上海徐家汇站上一个“40摄氏度+”的高温日还是在5年前的2017年。上一个年度最早的40摄氏度高温日出现在1934年7月12日。

上海从1873年有气象记录以来，总共出现了15个40摄氏度以上的极端酷热天气，其中1934年2天、2009年1天、2010年1天、2013年5天、2016年2天、2017年3天。

据预报，受强盛的副热带高压影响，未来一周上海将出现持续酷热高温天气，其中11日至14日上海最高气温可达40摄氏度或以上，15日起副热带高压缓慢南落，上海最高气温将降至37摄氏度左右，16日至17日上海本轮极端酷热高温天气有望缓解，最高气温降至35摄氏度左右。（记者李荣）

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