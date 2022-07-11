本报银川7月9日电 （记者秦瑞杰）近日，宁夏回族自治区民政厅、教育厅、财政厅、人社厅联合印发《做好2022年普通高校毕业生到城乡社区就业工作十条措施》，多措并举推动高校毕业生到城乡社区就业创业，在做好稳就业工作的同时，进一步提升基层治理效能。

据介绍，宁夏2022年计划招用的社区两委成员和专职网格员，全部向2022届高校毕业生开放，并提供较多岗位专门招聘高校毕业生。

同时，宁夏将倾斜支持到城乡社区就业创业的高校毕业生，鼓励参与公益创投项目的社会组织聘用高校毕业生；组织提供社区服务的机构参与“百万就业见习（实习）岗位募集计划”，指导有条件的机构因需设立就业见习（实习）岗位，并力争到2022年底设立就业见习（实习）岗位的城乡社区占当地城乡社区总数的比例不低于5%。

此外，宁夏对高校毕业生在城乡社区服务领域创业的，按规定落实税费优惠、一次性创业补贴、创业担保贷款等政策。

《 人民日报 》（ 2022年07月10日 04 版）

(责编：曹淼、李源)