人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技>>2022年财经专题>>大学生就业“护航计划”

宁夏多措并举推动高校毕业生到城乡社区就业创业

2022年07月11日08:15 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报银川7月9日电  （记者秦瑞杰）近日，宁夏回族自治区民政厅、教育厅、财政厅、人社厅联合印发《做好2022年普通高校毕业生到城乡社区就业工作十条措施》，多措并举推动高校毕业生到城乡社区就业创业，在做好稳就业工作的同时，进一步提升基层治理效能。

　　据介绍，宁夏2022年计划招用的社区两委成员和专职网格员，全部向2022届高校毕业生开放，并提供较多岗位专门招聘高校毕业生。

　　同时，宁夏将倾斜支持到城乡社区就业创业的高校毕业生，鼓励参与公益创投项目的社会组织聘用高校毕业生；组织提供社区服务的机构参与“百万就业见习（实习）岗位募集计划”，指导有条件的机构因需设立就业见习（实习）岗位，并力争到2022年底设立就业见习（实习）岗位的城乡社区占当地城乡社区总数的比例不低于5%。

　　此外，宁夏对高校毕业生在城乡社区服务领域创业的，按规定落实税费优惠、一次性创业补贴、创业担保贷款等政策。

　　《 人民日报 》（ 2022年07月10日 04 版）

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
数据要素市场持续扩大 多元共治成发展关键
　　近日，中央全面深化改革委员会第二十六次会议召开，会议审议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》。数据要素如何助力智慧政府构建，又将如何有效帮助企业加速数字化转型？“聚焦数据要素应用发展”系列报道从多个维度探讨数据应用现状及未来前景。…
我国主产区累计收购小麦3153万吨 收购进度超四成
　　人民网北京7月12日电 （记者李栋）记者从国家粮食和物资储备局获悉，截至目前，主产区累计收购小麦3153万吨，同比增加278万吨。眼下，各地优化为农服务，进一步加强汛期粮食收储安全。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部