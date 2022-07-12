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我国主产区累计收购小麦3153万吨 收购进度超四成

2022年07月12日08:31 | 来源：人民网
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人民网北京7月12日电 （记者李栋）记者从国家粮食和物资储备局获悉，截至目前，主产区累计收购小麦3153万吨，同比增加278万吨。眼下，各地优化为农服务，进一步加强汛期粮食收储安全。

分地区看，江苏收购进度接近尾声，安徽、湖北已过半，河南、山东、河北等地进入集中上市阶段。

今年夏粮收购总体上呈现进度快、质量好、价格稳、市场活等特点，特别是今年小麦质量明显好于上年，大部分达到二等水平。 国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云介绍，新麦上市以来，储备企业积极开展轮换收购，加工贸易企业入市收购积极性高，市场购销活跃。

“目前，主产区小麦收购均价稳定在每斤1.55元左右，比去年同期高0.3元，远高于1.15元的最低收购价格水平，后期基本不会启动托市收购。”秦玉云说。

产好粮更要储好粮。据气象预报，未来10天，预计华北、黄淮及东北地区等地多降水，累计降水量较常年同期偏多四到八成，局地偏多1倍以上。针对近日全国部分地区出现连续阴雨天气，国家粮食和物资储备局要求进一步发挥粮食产后服务中心的作用，确保粮食颗粒归仓。

“通过加强农民储粮技术指导，避免出现霉粮坏粮，减少损失浪费。此外，指导企业采取针对性措施提高安全生产和安全储粮水平，确保安全度夏。”国家粮食和物资储备局相关负责人表示。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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