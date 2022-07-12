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产业链供应链全面恢复  购置税减半政策效果显现

6月汽车销量同比增长23.8%（新数据 新看点）

2022年07月12日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月11日电　（记者王政）6月以来，我国汽车产业链供应链全面恢复，企业加快生产节奏，汽车产销呈现明显恢复性增长。中国汽车工业协会11日发布最新数据显示：6月，我国汽车产销分别完成249.9万辆和250.2万辆，环比分别增长29.7%和34.4%，同比分别增长28.2%和23.8%。

　　乘用车产销明显好于预期。在国家购置税减半政策、地方政府促进汽车消费政策叠加下，6月，乘用车产销分别完成223.9万辆和222.2万辆，同比分别增长43.6%和41.2%。今年上半年，乘用车产销均超过1000万辆，同比分别增长6.0%和3.4%，总体恢复到正常水平。其中，中国品牌乘用车共销售489.1万辆，同比增长16.5%，占乘用车销售总量的47.2%，比上年同期上升5.3个百分点。

　　新能源汽车产销创历史新高。今年上半年，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。其中，新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到24.0%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达到39.8%。预计全年新能源汽车销量有望达到550万辆，同比增长56%以上。

　　汽车出口连创历史新高。6月，汽车企业出口24.9万辆，环比增长1.8%，同比增长57.4%。今年上半年，汽车企业出口121.8万辆，同比增长47.1%。其中，新能源汽车成为当前出口亮点，共出口20.2万辆，占汽车出口总量的16.6%，一些中国品牌新能源车企已经成功进入欧洲等发达国家和地区市场。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月12日 01 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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