人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

上半年我国人民币贷款增加13.68万亿元

2022年07月12日06:06 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京7月11日电  （记者吴秋余）中国人民银行11日发布金融统计数据显示，上半年我国人民币贷款增加13.68万亿元，同比多增9192亿元。

　　6月末，我国人民币贷款余额206.35万亿元，同比增长11.2%，增速比上月末高0.2个百分点，比上年同期低1.1个百分点。

　　在货币供应方面，6月末，我国广义货币（M2）余额258.15万亿元，同比增长11.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和2.8个百分点；狭义货币（M1）余额67.44万亿元，同比增长5.8%，增速分别比上月末和上年同期高1.2个和0.3个百分点。

　　同日发布的社会融资数据显示，上半年，我国社会融资规模增量累计为21万亿元，比上年同期多3.2万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加13.58万亿元，同比多增6329亿元。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月12日 01 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
河南：对4家村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作
　　河南省地方金融监管局官网截图。 人民网北京7月11日电 （记者罗知之）7月11日晚间，河南银保监局、河南省地方金融监管局联合发布公告称，根据案件查办和资金资产追缴情况，经研究，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。…
人民银行：上半年对实体经济发放人民币贷款增加13.58万亿元
　　人民网北京7月11日电 （记者罗知之）今日，人民银行发布了2022年6月社会融资规模存量统计数据报告和上半年社会融资规模增量统计数据报告。数据显示，上半年社会融资规模增量累计为21万亿元，比上年同期多3.2万亿元。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部