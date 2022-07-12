上半年我国人民币贷款增加13.68万亿元
2022年07月12日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京7月11日电 （记者吴秋余）中国人民银行11日发布金融统计数据显示，上半年我国人民币贷款增加13.68万亿元，同比多增9192亿元。
6月末，我国人民币贷款余额206.35万亿元，同比增长11.2%，增速比上月末高0.2个百分点，比上年同期低1.1个百分点。
在货币供应方面，6月末，我国广义货币（M2）余额258.15万亿元，同比增长11.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和2.8个百分点；狭义货币（M1）余额67.44万亿元，同比增长5.8%，增速分别比上月末和上年同期高1.2个和0.3个百分点。
同日发布的社会融资数据显示，上半年，我国社会融资规模增量累计为21万亿元，比上年同期多3.2万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加13.58万亿元，同比多增6329亿元。
《 人民日报 》（ 2022年07月12日 01 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
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