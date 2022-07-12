本报北京7月11日电 （记者欧阳洁）银保监会近日印发的《关于进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知》要求，银行机构要扩大制造业中长期贷款、信用贷款规模，重点支持高技术制造业、战略性新兴产业，推进先进制造业集群发展。围绕高新技术企业、“专精特新”中小企业、科技型中小企业等市场主体，增加信用贷、首贷投放力度。

通知要求银行优化重点领域金融服务，加大对传统产业在设备更新、技术改造、绿色转型发展等方面的中长期资金支持。积极稳妥发展供应链金融服务，为产业链上下游企业提供方便快捷的金融服务。保险资金要在风险可控、商业自愿前提下，为先进制造业和战略性新兴产业发展提供长期稳定资金支持。

通知指出，银行机构要聚焦制造业发展的薄弱环节，用好用足现有金融扶持政策，积极帮扶前期信用良好、因疫情暂时遇困的企业，避免盲目抽贷、断贷、压贷。按照商业可持续原则，积极向制造业企业合理让利。精准有效开展民营企业金融服务，对国有企业、民营企业做到一视同仁。

通知强调，银行保险机构要进一步加强内控合规建设和全面风险管理。银行机构要做实贷款“三查”，严格制造业贷款分类，做好信贷资金用途管理和真实性查验，防止通过票据虚增贷款规模、资金空转。保险机构要提高偿付能力风险管理水平，健全审慎稳健资金运作机制。

《 人民日报 》（ 2022年07月12日 02 版）

(责编：赵欣悦、白宇)