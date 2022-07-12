图①：7月7日，第二十八届中国兰州投资贸易洽谈会开幕式暨丝绸之路合作发展高端论坛举行。

高 翔摄

图②：兰洽会新区分会场，市民在小吃街品尝展卖食品。

银 燕 丁 凯摄影报道

图③：兰洽会新区分会场，市民在小吃街品尝展卖食品。

银 燕 丁 凯摄影报道





编者按：7月7日上午，第二十八届中国兰州投资贸易洽谈会开幕式暨丝绸之路合作发展高端论坛（以下简称兰洽会）在甘肃兰州举行。本届兰洽会由商务部、国家市场监督管理总局、国务院台湾事务办公室、中华全国工商业联合会、中华全国归国华侨联合会、中国国际贸易促进委员会和甘肃省人民政府共同主办。

本届兰洽会采用线上线下相结合的方式举办，以“开放、创新、绿色、发展”为宗旨，以“深化务实合作，共创丝路繁荣”为主题，邀请马来西亚、阿拉伯联合酋长国为主宾国，山东省、江苏省为主宾省，兰州市、酒泉市为主题市，旨在通过打造国际化、专业化、市场化、品牌化、信息化的开放合作平台，进一步凝聚合作共识、拓宽合作领域、深化经贸交流、实现共赢发展。

本届兰洽会坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，结合实施强科技、强工业、强省会、强县域行动，聚焦新能源、新材料、装备制造、生物医药、现代农业等产业发展，全面展示了甘肃省区位优势、资源禀赋和特色产业。本届兰洽会召开期间，还举办“双碳”目标下绿色能源与产业创新发展论坛等20多项专题论坛活动和相关会议，陆续召开“500强”企业座谈会、陇商座谈会等系列活动，吸引一批企业、大集团聚集甘肃，推动更多好项目在甘肃省落地生根、开花结果。

深化务实合作 共创丝路繁荣

甘肃省委书记、省人大常委会主任 尹 弘

古丝绸之路千百年来在促进经贸往来和文化融合方面发挥了特殊作用。进入新时代，习近平总书记提出共建“一带一路”倡议，赋予丝绸之路新的生机活力，为沿线地区扩大开放合作提供了崭新平台。在更高起点、更高层次推动“一带一路”建设，既是畅通国内大循环、促进国内国际双循环的迫切需要，也是构建人类命运共同体、促进世界经济复苏的有力支撑。

随着共建“一带一路”的深入实施，甘肃迎来了发展振兴的重要历史机遇期。当前，我们正加快构建内外兼顾、陆海联动、向西为主、多向并进的开放新格局，加强同沿线国家和地区的实质性、多领域合作。甘肃区位和交通优势独特，综合立体交通网基本建成，物流运输四通八达，在西部陆海新通道牵引带动下，已经形成东进西出、南来北往、陆海联运的交通物流格局；资源禀赋优越，素有“有色金属之乡”和“千年药乡”的美誉，文化旅游资源丰度排在全国前列，河西走廊风能、太阳能等清洁能源充沛，陇东地区能源矿产资源储量丰富，比较优势明显，开发潜力巨大；产业基础雄厚，石油化工、有色冶金、装备制造等传统产业在全国占有重要位置，新材料、先进制造、生物医药、数字经济等新兴产业正在加速壮大；平台机遇叠加，既有兰州新区、兰州新区综合保税区等开放平台，也有兰州白银国家自主创新示范区、兰白科技创新改革试验区等创新平台，新时代推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略带来了许多政策利好，这些平台和机遇同生产要素相互融合，必将产生显著的聚合效应和经济效益。

省第十四次党代会描绘了全面建设社会主义现代化幸福美好新甘肃的蓝图，2500万陇原人民正以昂扬劲头开创富民兴陇新局面。面向未来，我们愿与各方伙伴携手推进“一带一路”建设，不断谱写丝路繁荣振兴的崭新篇章！

推动交流合作行稳致远

山东省委副书记、省长 周乃翔

兰洽会是促进“一带一路”沿线国家经贸交流的重要平台，是我国东西部区域合作的重要桥梁。本届兰洽会以“深化务实合作，共创丝路繁荣”为主题，有利于促进东西部地区互联互通，有利于推动“一带一路”沿线区域交流合作行稳致远。

山东位于我国东部沿海、黄河下游，处在“一带一路”重要交汇处，正在积极构筑服务和融入新发展格局的战略支点。伟大的母亲河黄河将山东与甘肃紧紧连在一起，两省人文相亲、交流密切。我们将以本届兰洽会为契机，与甘肃一道，携手推进鲁甘协作，一起打造对外开放新高地，推动双方合作走深走实，更好服务国家大局。

当前，山东正锚定“走在前、开新局”的指示要求，加快推进新时代社会主义现代化强省建设。我们愿与各方共同努力，坚持共商共建共享原则，积极融入共建“一带一路”高质量发展，合力推动设施联通迈上新台阶，合力推动贸易畅通释放新活力，合力推动产业合作实现新跨越，合力推动人文交流展现新气象，努力实现更高层次、更高水平的合作共赢，携手迈向更加美好的未来。

继续实现互惠互利共赢

马来西亚国际贸易及工业部副部长、拿督 林万锋

据马来西亚中央银行数据，2022年马来西亚第一季度的经济同比增长了5%，预计今年国内经济增长率将达到5.3%—6.3%。自2009年以来，中国一直是马来西亚最大的贸易伙伴，2021年两国贸易额占马来西亚总贸易额的18.9%。在投资方面，马来西亚2021年有43个获批的制造业投资项目来自中国，投资额达39.8亿美元，为马来西亚创造了近1.4万个就业机会。

《区域全面经济伙伴关系协定》于2022年3月18日起对马来西亚生效实施。该协定覆盖全球GDP总量的近30%和全球1/3的人口，我相信这将进一步加快地区经济复苏。马来西亚是中国企业在海外拓展和探索新商机的重要区域中心，是共建“一带一路”倡议的坚定支持者。

我们相信共建“一带一路”倡议有助于增强互联互通，促进区域投资，为参与国创造无限机遇。相信增强互联互通将使区域内的贸易流动更加顺畅、基础设施更加完善，从而缩短交货时间，降低运输成本。希望我们能够继续建立更大的区域经济和贸易关系，以实现互惠互利。

一如既往力推对外开放

商务部党组成员、部长助理 郭婷婷

今年以来，我们全力推动外贸外资平稳发展，推动高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，对外开放取得新成效。

今年前5个月，全国外贸进出口总值16.04万亿元，同比增长8.3%，实际使用外资金额5642亿元，同比增长17.3%，中国外贸外资持续增长，为稳住经济大盘提供了重要支撑，为促进世界经济持续复苏作出了积极贡献。

下一步，商务部将推动实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，更好服务构建新发展格局。

商务部将全力稳外贸稳外资，持续扩大市场准入，继续缩减全国版和自贸试验区版外资准入负面清单，进一步增强对外资吸引力。将着力优化开放平台，扎实推进自贸试验区开放压力测试，创新提升国家级经开区，充分发挥各类开放平台的辐射带动效应。高质量共建“一带一路”，稳妥有序推进与共建国家贸易投资合作和项目建设，增加对外投资合作的“绿色含量”和“数字含量”。构建高标准自贸区网络，继续高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，提升贸易投资便利化水平。

兰洽会已经成为甘肃对外开放的重要窗口和投资促进的重要平台。商务部将一如既往支持甘肃扩大对外开放，推动开放型经济高质量发展。

携手做好向西开放文章

江苏省人大常委会副主任、党组副书记 樊金龙

本届兰洽会的宗旨和主题，充分体现了把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的时代要求和实践特色，相信定会取得新的更为丰硕的成果。

推动共建“一带一路”高质量发展是江苏与甘肃共同的责任和使命。两省开放合作日益密切，依托陇海铁路和连霍高速等通道，甘肃的大宗商品和特色产品通过连云港实现进出口，江苏的西行货物也经由甘肃运抵欧洲、中亚等地。

当前，苏甘两省都已站上新起点、迈上新征程，甘肃的能源资源、地理区位等优势日益凸显，江苏的实体经济、人才资源、营商环境等优势极具吸引力和竞争力，这都为两省进一步深化经贸合作、实现共同发展提供了广阔空间。

我们愿与甘肃携手推动高质量共建“一带一路”，立足两省各自的基础和实际，发挥彼此的比较优势，找准务实合作的发力点，共同做好向西开放文章，打造向西开放的前沿高地，共创丝路繁荣；共同搭建更多交流合作平台，推动两省企业建立长效合作机制，促成更多合作成果，实现更大范围、更宽领域、更深层次的互利共赢。持续深化产业对接合作，鼓励开展园区合作，加强产业链供应链合作，为开创富民兴陇新局面作出新贡献。

以务实合作扩大“朋友圈”

阿联酋外贸国务部长 萨尼·宰尤迪

中国是阿联酋在2021年的全球第一大贸易伙伴，两国非石油贸易额在2021年首次突破604亿美元，较2020年增长28%，较2019年增长21%。同时，阿联酋也是阿拉伯地区中国出口产品的最大进口国，近60%的中国贸易产品都是通过阿联酋的港口转口到中东和北非市场的400多个城市。阿联酋还是中国在阿拉伯地区的第一大投资地。

兰洽会让我们在中国市场探索更多机遇，同时让中国商界投资人士和兰洽会参与国的企业家们了解阿联酋市场多样且富有前景的机遇及其全新的经济模式。阿联酋近期采取了一些大胆先进的举措，其经济环境发生了质的转变，韧性、可持续性和多样性都获得进一步提升。根据最近我国经济立法的调整转变，中国投资者目前可以在其阿联酋公司和项目中享有100%所有权。阿联酋也在继续发展基础设施和数字基础设施，立志成为该领域最先进的国家之一。基于此，我们启动了全面经济伙伴关系协定。期待与合作伙伴在贸易投资、技术、创业、可再生能源、农业和食品安全、医疗保健等领域展开更多务实合作。

■共话合作发展

正泰集团与甘肃省政府签署战略合作协议一年来，与甘肃自然能源研究所、兰州、酒泉、武威、金昌及张掖等地共同进行了一系列务实合作。当前，国家把绿色能源发展放在更加突出的位置，到2030年风电光伏总装机将超过12亿千瓦。陇浙两省正在加快推进“陇电入浙”等重大项目的合作。甘肃风光无限，商机无限，已成为绿色能源大发展的主战场。“黄河两岸旌旗舞，陇原大地战鼓擂”。我们愿发挥正泰集团38年来在绿色能源、智能电气等产业积累的行业领先优势，积极参与“陇电入浙”特高压通道电源基地与甘肃新能源大基地建设，发挥民企生力军的应有作用。

——全国工商联副主席、正泰集团董事长 南存辉

甘肃拥有丰富的农业资源，益海嘉里集团在兰州新区投资的大型综合粮油食品加工基地将于今年下半年全面投产。中亚国家农产品品质良好且生产成本低，中国是距离他们最近的出口市场。甘肃要发展大型的现代化农产品加工，一定要充分利用中亚农产品的资源。集团将把中央厨房产业作为未来发展的重大战略，依托现有的粮油生产基地建设综合性的食品生产园区，整合鱼肉蛋奶蔬菜等上游产品，引入上下游相关企业，生产出优质、安全、健康、美味的方便即食的餐饮成品或半成品，满足各种市场需求。甘肃农产品的生长环境具有海拔高、温差大、绿色无污染的特点，我们将注重“甘”味特色农产品的研发和利用，并把它们销往全国。

——益海嘉里集团董事长 郭孔丰

“西电东送”是我国能源发展的重大战略。甘肃能源资源种类齐全，是我国重要的清洁能源基地和“西电东送”基地，鲁甘两省在能源领域有着很强的互补性。近年来，山东能源集团搭建省级新能源投资平台，全面发展清洁能源，风光储氢、源网荷储一体化发展，我们坚持把甘肃作为产业转型发展的战略基地，发展煤炭、煤电、新能源产业；积极担当“外电入鲁”战略重任，着力打造煤电一体化基地。下一步，我们将继续紧密务实协作，充分依托陇东煤电基地资源优势和受端市场优势，努力将灵台2×100万千瓦项目打造成为效益工程、绿色工程。加快打造国内一流清洁煤炭供应基地，力争“十四五”期间全面建成安全绿色智能化矿山。

——山东能源集团董事长 李 伟

甘肃是我国中药材主产区和道地药材主产地，拥有板蓝根、柴胡、黄芪、当归等众多中药材资源，全省药材种类有2000多种，标准化中药材种植面积达200多万亩。广药集团目前拥有白云山和康美药业两家上市公司，2018年与甘肃战略合作以来已落地多个项目，在甘肃设立了西北总部，在兰州投资建设王老吉生产基地，在两当、宕昌、华池、东乡等县设立了“扶贫车间”，通过药材种植采购深加工和扶助当地特色产业等方式推动乡村振兴。未来，广药集团将不断深化与甘肃的合作，促进甘肃地道药材从第一产业到第二、三产业的融合创新发展，提升中医药产业附加值，为推动粤甘携手发展、促进甘肃医药健康产业再上新台阶作出更大的贡献！

——广药集团董事长 李楚源

发言摘编由本报记者银燕整理

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2022年07月12日 16 版）

(责编：赵欣悦、白宇)