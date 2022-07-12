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6月份我国汽车销量同比增长23.8% 供应链全面恢复

2022年07月12日07:57 | 来源：人民网
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人民网北京7月12日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会发布数据显示，6月我国汽车产销量分别达249.9万辆和250.2万辆，环比分别增长29.7%和34.4%，同比分别增长28.2%和23.8%，结束了下降趋势。

据中国汽车工业协会副秘书长陈士华介绍，6月，我国汽车产业受疫情影响的供应链已全面恢复，企业加快生产节奏弥补损失。在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策推动下，6月乘用车市场批发量表现良好，终端市场也有明显起色，总体呈现明显增长，表现出“淡季不淡”特征。

数据显示，上半年，我国汽车产销量分别达1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%，降幅比1至5月收窄5.9个百分点和5.6个百分点。其中，我国新能源汽车上半年产销量分别达266.1万辆和260万辆，同比分别增长118.2%和115%，市场占有率达21.6%。

“当前，行业中芯片短缺、动力电池原材料价格总体仍维持高位、能源价格走高等困难和不确定因素依然存在，行业稳增长、稳运行的任务依然十分艰巨。”陈士华表示，展望下半年，在国家出台的各项举措激励下，市场消费信心将明显恢复，购置税减半政策的效果将持续显现，乘用车市场回暖势头也会进一步加大，新能源汽车将继续保持增长势头。预计今年我国汽车产销形势有望保持稳定增长。

(责编：王连香、吕骞)

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