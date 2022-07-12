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6月份人民币贷款增加2.81万亿元——

实体经济融资需求显著回升

姚 进
2022年07月12日08:24 | 来源：中国经济网
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原标题：实体经济融资需求显著回升

7月11日，中国人民银行发布数据显示，6月末，广义货币（M_2）余额258.15万亿元，同比增长11.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和2.8个百分点。6月份，人民币贷款增加2.81万亿元，同比多增6867亿元；社会融资规模增量为5.17万亿元，比上年同期多1.47万亿元。

业内人士认为，随着各项稳增长一揽子政策落地实施，金融机构持续加大对实体经济支持力度，信贷有效需求显著回升，信贷结构明显优化，6月份金融数据整体超出市场预期，预示宏观经济继续复苏向好。

“6月份信贷、社融大幅冲高，超过市场预期，主要有几方面原因：一是宏观经济恢复势头进一步增强，房地产市场也有所回暖，带动实体经济融资需求回升；二是稳经济一揽子政策加速落地，金融支持稳增长进一步发力，助推企业中长期贷款同比大幅多增；三是专项债发行迎来历史最高峰。”东方金诚首席宏观分析师王青说。

植信投资研究院高级研究员王运金表示，二季度多项纾困政策密集落地，对信贷与社会融资增长拉动效果明显。二季度市场流动性相对充裕，支持中小微贷款与居民住房贷款延期、新增1万亿元国家融资担保基金、下发8000亿元政策性银行信贷额度等政策密集落地，积极的财政政策持续发力，有效实现了稳存量扩增量，对信贷与社会融资合理增长起到了较好的政策效果。

6月份金融数据的另一个特征是结构明显改善，具体表现在企业和居民中长期贷款占比回升，票据冲量现象缓解。王青表示，伴随经济恢复，银行风险偏好改善，向实体经济提供中长期贷款的意愿有所提升。整体看，6月份信贷、社会融资及M_2增速都在上扬，显示在政策发力和疫情缓和共同作用下，宽信用效应正在充分显现。这将为下半年经济奠定坚实基础。

具体看，M_2增速维持高位。民生银行首席经济学家温彬认为原因在于：一是稳增长背景下流动性充裕，信贷投放加快。4月份以来，在全面降准、结构性货币政策工具持续发力等因素影响下，市场流动性一直处于较为充裕的状态，银行加大信贷投放力度，货币派生效应增强；二是财政支出加快。6月份财政存款减少4367亿元，同比多减365亿元，银行体系流动性增加；三是非标融资压降放缓。

信贷结构方面，6月份企业和居民融资需求都在改善。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，企业中长期贷款强劲反弹，票据融资下滑等，反映企业投资意愿在恢复。居民短期新增贷款同比多增，也反映出居民消费需求明显回暖。“6月份新增票据融资为近14个月来最低水平，冲量现象明显改善；多地解除封控，消费尤其是汽车消费得到一定改善，居民信贷恢复至去年同期水平。”王运金说。

财政发力带来政府债券融资大幅增加，也是拉动社会融资增量的主力之一。王运金认为，上半年地方政府专项债发行基本完成全年额度；6月份企业直接融资有所恢复，新增融资3083亿元，债券市场发行有所改善。二季度表外三项融资持续压降，但规模逐月缩减。社会融资口径人民币贷款增加超过3万亿元，表明非银金融机构贷款有所下降。

温彬表示，下阶段，在稳就业、稳物价、稳增长等政策目标下，货币政策将继续发挥总量和结构双重功能，引导金融机构加大普惠小微贷款支持力度，着力稳定产业链供应链，发挥好助企纾困政策效应，降低企业综合融资成本，全力支持实体经济。

为推动经济运行尽快回归常态，短期内金融数据仍将延续偏强走势。王青预计，国内通胀形势稳定，下半年货币政策将在稳增长方向上保持较强连续性，外部金融环境收紧不会动摇“以我为主”的政策基调。

(责编：罗知之、陈键)

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