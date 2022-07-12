金观平

原标题：保持资本市场平稳运行

当前资本市场正发生着深刻的结构性变化，越来越多的上市公司真金白银回购自家公司股票。据统计，截至7月初，年内有超500家A股上市公司发布股份回购预案或进展方案，涉及公司累计回购总金额超768亿元。

一方面，上市公司通过回购股份有助于提高每股利润水平，有利于股票流通价值增长；另一方面，上市公司更了解公司自身运行状况，其回购股份表明对公司未来有信心。

今年年初，受国际地缘冲突、美联储加息及国内疫情起伏反复等因素影响，A股市场出现较大波动，市场信心一度受挫。面对风险挑战，我国资本市场展现出较强的韧性和抗风险能力，稳经济大盘的政策合力推升基本面预期向好，驱动估值修复，A股连续两个月上扬。上市公司回购股票，折射出产业资本对我国资本市场的信心。

市场的底气来自上市公司的发展态势。面对困难，作为实体经济的“基本盘”，上市公司总体保持稳定发展势头。今年一季度，上市公司实现营业收入16.6万亿元，同比增长11.2%；实现净利润1.4万亿元，同比增长5.1%。其中，实体上市公司净利润增速超过10%，实体企业研发投入同比增长14.8%。

我国上市公司质量正在明显改观。A股市场中，战略性新兴行业上市公司接近2200家，市值超千亿元的战略性新兴行业上市公司数量不断增加。从经营效益看，上市公司资产规模较10年前增长了两倍，营业收入、净利润总体保持较高增速。上市公司日益成为经济转型升级的重要动力源。

当前，我国经济发展的积极因素不断增加。中央政治局会议、国务院常务会议、国务院金融委会议对稳住市场主体、物流保通保畅、确保产业链供应链稳定作出一系列重要部署，上市公司正抓紧复工复产，生产经营状况逐渐好转，物流和产业链供应链正有序有力恢复。稳增长政策效应加速显现，房地产市场、平台经济、规范和引导资本健康发展等方面的积极信号，有利于稳定各方面预期。经济基本面呈现恢复态势，我国经济稳中向好的趋势没有变。

维护资本市场稳定，需进一步推动中长期资金入市。目前，公募基金、社保基金、保险资金、企业年金等境内专业机构投资者持股市值占比约20%，明显低于境外成熟市场，还有较大的提升空间。现阶段，A股市场总体估值低于境外市场，沪深300的股息率达2.8%，与10年期国债收益率相当，有利于中长期资金入市。要推动各类资管机构等投资者重视权益投资，加强投研能力建设，切实落实长周期考核，进一步提升权益投资比例。鼓励各类机构投资者积极通过行使投票权、质询权、建议权等多种方式参与上市公司治理，重视培育股票发行定价能力，发挥多方合力，让中长期资金“愿意来、留得住”。

(责编：罗知之、陈键)