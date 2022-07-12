郝演苏

原标题：有效配置多样化权益类资产

近一段时间以来，权益类资产配置成为较受欢迎的优质金融产品。这类资产主要贡献于老年人群资金的保值与增值，商业养老金融属性明显。积极发展多样化权益类资产配置产品，对于引导信托、理财和保险公司等机构树立长期投资理念、充分发挥保险资金长期投资的优势具有重要作用。

权益类资产泛指投资于股票以及股票型、指数型基金等理财产品的资产。多样化的权益类资产配置，可以进一步引导保险资金更好服务于实体经济，积极发挥保险机构作为资本市场重要机构投资者的作用，提升保险公司资金运用的自主决策空间。近年来，我国银保监会多次颁布了推动优化保险公司权益类资产配置的相关政策。从2020年7月份发布的《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》，到今年5月份颁布的《关于规范和促进商业养老金融业务发展的通知》，这些文件从多个方面对权益类资产配置进行了设计，包括规划不同的权益类资产投资监管比例、完善重点保险公司的监管、强化集中度风险监管指标等。

为进一步做好以权益类资产为主的专业投资和价值投资，引导保险机构将资金配置到权益类资产，须多措并举。

首先，要更好地从政策层面配置权益类资产。2021年，我国保险行业的收入为4.49万亿元，其中有9家上市险企或旗下保险公司合计实现保费收入约2.77万亿元。要积极拓展保险权益类资产的空间，实现保险资产的保值与增值，稳定保险资金规模，保护好民众的养老资产。

其次，要强化权益类资产风险监管指标。在现有监管保险权益类的指标基础上，要进一步规定保险公司投资单一上市公司股票的股份总数，不允许突破上市公司总股本的10%。通过科学制定相关监管指标，努力分散现有权益类资产的不同投资产品和相关品种的投资风险。

再次，要定期开展审慎投资风险评估。保险业应当坚持价值投资、长期投资和审慎投资原则，健全绩效考核指标体系。面对资本市场的诱惑，必须坚定不移地强化投资风险的防御力，重点配置流动性较强、业绩较好、分红稳定的品种。同时，保险机构应当严格遵守资产分类的监管要求，按照不同类别资产的风险因子，努力实现偿付能力充足率。

最后，要明确商业养老金融的理念。监管部门应当大力支持和鼓励银行保险机构发展相关业务，丰富产品供给。突出养老属性，严格执行银行保险机构开展商业养老金融业务的基本标准和原则，公开充分披露信息，开展消费者教育，培育养老金融理念。坚持明确发展方向，坚定支持养老保险体系建设，通过权益类资产充分满足日益增长的养老保障需求。

（作者系中央财经大学保险学院教授）

(责编：罗知之、陈键)