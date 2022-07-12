人民网记者栗翘楚

7月5日，随着海关查检工作的结束，38台平行进口汽车装上托运车离开天津港保税区，准备进入国内市场。这批平行进口汽车从报关完税到验货放行，仅用了不到24小时。

关员对平行进口汽车进行查验。天津海关摄

据统计，今年1-6月，天津海关监管平行进口汽车20142辆，居全国前列。

随着新一轮扩大汽车消费政策陆续出台，平行进口汽车也迎来利好。作为汽车进口贸易的重要组成部分，平行进口汽车相对突出的价格优势、更短的提车时间、更丰富的款型配置日益受到消费者的青睐。

什么是平行进口汽车？

大连海关相关负责人介绍，平行进口汽车，全称平行贸易进口车，简称平贸车。是指未经品牌厂商授权，贸易商从海外市场购买，并引入中国市场进行销售的汽车。

此外，由于进口地不同，可分为“美规车”、“中东版车”“加版车”、”欧版车“、“墨版车”等，以区别于授权渠道销售的“中规车”。

“不同版本并不是代表车源生产地，而是车源销售地，主机厂会根据不同国家地区的法律法规、气候条件等生产适合当地的车型。”该负责人表示，无论从什么渠道进口到中国的汽车，都是出自原厂，只是因为各国法规的不同，而有细微差异，从安全层面讲，平行进口汽车完全没有问题。

平行进口汽车有哪些优势？

该负责人表示，更实惠的价格、更短的提车时间、更丰富的款型配置是平行进口汽车的三大主要优势。

价格优势。平行进口车绕过了总经销商、大区经销商、4S店等销售环节，省去了中间环节。且平行进口车经销商定价不受厂商限制，较为自由，因此在价格上有较大优惠，通常平行进口车比中规车价格要低10%至20%。

提车时间优势。海外新车上市后，有时会因为一些汽车厂商战略规划、国内认证等原因未在中国上市。但作为平行进口车来说，在这方面就有着天然的优势——自由在海外采购后，再运至国内销售，省去很大一部分新车等待时间。

款型配置更丰富。能够购买中国没有的海外车型，也是平行进口车的一项优势。一般情况下，为符合中国市场定位策略，汽车厂商在将海外车型进口到中国后都会进行一定调整、改装。而平行进口车直接从北美、中东等地区进口，款型与中规车并不一定一致。

如何选择放心的平行进口汽车？

“4S店、进口车车行、港口是选购平行进口车的主要渠道。”该负责人提醒，平行进口车其中一大风险在于购买到车后，可能无法上牌，所以在签订合同时一定要注意这个问题，尽量提展厅现车，并且要求商家出示车辆手续和证件。

此外，还需严格检查车辆配置。“这里是很多平行进口车商家最爱欺骗消费者的地方，虽然配置丰富是其优点，但是很多不良商家就是利用这个优点，将低配车改成高配车，来获取丰厚的利益。所以大家提车时一定要擦亮双眼，防止上当受骗。”该负责人说。

由于平行进口汽车没有三包、4S店不给维修等问题，让一些消费者望而却步。

对此，该负责人表示，平行进口车是国内汽车贸易商从海外市场购买，并引进中国市场进行销售的汽车，因未经品牌厂商授权，所以没有自己的售后维修站。但这并不代表平行进口车就没有质保服务，在我国汽车服务体系日益完善的今天，平行进口车也可以通过自主选择“三包”来享受质保服务，如今很多4S店都已经开通平行进口车维修业务，从而解决用户的后顾之忧。

更坚实的政策保障

7月7日，商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》（以下简称《通知》）。在推动汽车平行进口持续健康发展方面，《通知》指出，支持汽车整车进口口岸地区开展汽车平行进口业务，经省级人民政府批准汽车平行进口工作方案并报商务部备案，汽车整车进口口岸即可开展汽车平行进口业务。完善平行进口汽车强制性产品认证和信息公开制度，允许企业对进口车型持续符合国六排放标准作出承诺，在环保信息公开环节，延续执行对平行进口汽车车载诊断系统（OBD）试验和数据信息的有关政策要求。

记者了解到，这并不是商务部第一次发布有关平行进口汽车的相关政策。自2014年10月起，商务部便会同相关部门在部分地区开展汽车平行进口试点。2016年3月，商务部等8部门印发《关于促进汽车平行进口试点的若干意见》；2019年8月，商务部等七部门印发《关于进一步促进汽车平行进口发展的意见》。

业界人士表示，随着政策的日益完善，以及国内外疫情防控趋稳、海运成本回落和汽车产业复苏，平行进口汽车综合成本有望逐步下滑，从而实现行业稳步回暖。

(责编：杨虞波罗、吕骞)