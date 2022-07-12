银保监会：为先进制造业和战略性新兴产业发展提供长期稳定资金支持
2022年07月12日09:02 | 来源：人民网
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人民网北京7月12日电 （记者罗知之）为进一步推动银行业保险业完善制造业金融服务，更好支持制造业高质量发展，银保监会近日印发了《关于进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明确，保险资金要在风险可控、商业自愿前提下，为先进制造业和战略性新兴产业发展提供长期稳定资金支持。
据介绍，《通知》共九条措施，主要从任务目标、重点领域、金融创新、帮扶政策、风险防范和监管协调等方面，对进一步推动金融服务制造业高质量发展提出了工作要求。
《通知》要求，银保监局、银行保险机构要深刻认识支持制造业发展的重要意义，优化资源配置，提高服务质效，将金融支持制造业发展的各项政策执行到位，推动制造业中长期贷款继续保持较快增长。
《通知》强调，银行机构要围绕先进制造业、战略性新兴产业、传统产业转型升级等重点领域，加大金融支持力度，创新金融产品和服务。做好对抗疫救灾、新市民服务等的金融保障。积极稳妥发展供应链金融服务，为产业链上下游企业提供方便快捷的金融服务。保险机构要提升制造业企业风险保障水平，完善科技保险服务。
《通知》指出，银行机构要聚焦制造业发展的薄弱环节，用好用足现有金融扶持政策，积极帮扶前期信用良好、因疫情暂时遇困的企业，避免盲目抽贷、断贷、压贷。按照商业可持续原则，积极向制造业企业合理让利。
(责编：罗知之、吕骞)
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