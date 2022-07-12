金凤 陆成宽

原标题：十月将发射 中国首颗综合性太阳探测卫星开始征名

科技日报南京7月11日电 （记者金凤 陆成宽）“盘古之眼”“夸父逐日”“羲和浴日”……这些关于太阳的古老传说，承载着我们对这颗耀眼恒星的无限好奇。今年下半年，浩瀚宇宙中的中国科学卫星系列“大家族”将再添新星，中国首颗综合性太阳探测专用卫星——“先进天基太阳天文台”（ASO-S）将于10月在酒泉卫星发射中心择机发射，展开对太阳这颗炙热恒星的探索之旅。即日起至7月24日，这颗空间科学卫星面向广大网友征集中文昵称。

大约46亿年前，在距离银河系中心约2.6万光年之处的螺旋臂上，一团分子云开始在自身的引力作用下坍缩，并逐渐形成了我们今天所熟悉的太阳。

太阳，是与我们关系最密切的一颗恒星，也是唯一一颗可以详细研究的恒星。不管是从天文学的角度去探寻恒星奥秘，还是从实际生产生活的角度来讲，对太阳开展系统深入的观测都十分必要。

ASO-S重888千克，研制时间超过5年，将运行在距离地表720千米的太阳同步轨道，设计寿命大于4年。ASO-S以“一磁两暴”为科学目标，“一磁”指的是太阳磁场，大部分的太阳活动都直接受到太阳磁场的支配，而“两暴”指的是太阳上两类最剧烈的爆发现象，即太阳耀斑和日冕物质抛射。

ASO-S将利用太阳活动第25周峰年的契机，对耀斑、日冕物质抛射和全日面矢量磁场开展同时观测，研究“一磁两暴”的起源、相互作用及彼此关联，为严重影响人类正常生活的空间灾害性天气预报提供支持。

ASO-S卫星首席科学家、中国科学院紫金山天文台甘为群研究员介绍，ASO-S卫星上共搭载了3台有效载荷，即全日面矢量磁像仪、莱曼阿尔法太阳望远镜和太阳硬X射线成像仪，将首次实现在一颗近地轨道卫星平台上对全日面矢量磁场、太阳耀斑非热辐射成像和日冕物质抛射的日面形成与近日冕传播同时进行观测，并首次实现莱曼阿尔法波段全日面和近日冕同时观测。

ASO-S卫星入轨后，每天将产生大约500GB的探测数据，卫星全部科学数据和分析软件将面向全球用户开放共享，共同实现ASO-S科学目标。

(责编：罗知之、陈键)